Andrey Fernandes comemora o gol marcado na final do Brasileirão Sub-20Dikran Sahagian / Vasco
O jovem já havia balançado as redes duas vezes na fase anterior da competição. Nas semifinais, após perder por 2 a 0 na ida para o Santos, Andrey marcou dois gols na volta e levou a partida para as penalidades, resultando na classificação vascaína.
Na final, o cenário se repetiu. O Vasco foi derrotado em São Januário por 1 a 0 e precisava reverter o resultado fora de casa. Em São Paulo, Andrey Fernandes voltou a marcar dois gols, garantindo o título para sua equipe.
Depois da decisão, a joia cruz-maltina fechou o ano de 2026 com 36 jogos, 24 gols e três assistências, liderando a artilharia da equipe na temporada.
Quem é Andrey?
Em 2021, trocou seu antigo clube pelo Vasco. Desde então, conquistou diversos títulos e artilharias, nas mais diversas categorias. Em 2024, marcou 27 gols atuando pelo sub-16 do clube.
No ano seguinte, se sagrou como artilheiro na conquista inédita da Copa do Brasil Sub-17, marcando nas semifinais e na final.
O camisa 7, inclusive, já atuou no profissional do Vasco, entrando na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, no início de 2026, sob o comando de Fernando Diniz.
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