Andrey Fernandes comemora o gol marcado na final do Brasileirão Sub-20 - Dikran Sahagian / Vasco

Andrey Fernandes comemora o gol marcado na final do Brasileirão Sub-20Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 05/09/2026 13:53





O jovem já havia balançado as redes duas vezes na fase anterior da competição. Nas semifinais, após perder por 2 a 0 na ida para o Santos, Andrey marcou dois gols na volta e levou a partida para as penalidades, resultando na classificação vascaína. Rio - O Vasco conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20 em vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, nesta última sexta-feira (4). O camisa 7, Andrey Fernandes, foi o autor dos dois gols que deram o título para a equipe carioca.O jovem já havia balançado as redes duas vezes na fase anterior da competição. Nas semifinais, após perder por 2 a 0 na ida para o Santos, Andrey marcou dois gols na volta e levou a partida para as penalidades, resultando na classificação vascaína.

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Na final, o cenário se repetiu. O Vasco foi derrotado em São Januário por 1 a 0 e precisava reverter o resultado fora de casa. Em São Paulo, Andrey Fernandes voltou a marcar dois gols, garantindo o título para sua equipe.



Depois da decisão, a joia cruz-maltina fechou o ano de 2026 com 36 jogos, 24 gols e três assistências, liderando a artilharia da equipe na temporada.

Na final, o cenário se repetiu. O Vasco foi derrotado em São Januário por 1 a 0 e precisava reverter o resultado fora de casa. Em São Paulo, Andrey Fernandes voltou a marcar dois gols, garantindo o título para sua equipe.Depois da decisão, a joia cruz-maltina fechou o ano de 2026 com 36 jogos, 24 gols e três assistências, liderando a artilharia da equipe na temporada.

Quem é Andrey?

Nascido em Pernambuco, se mudou para o Rio de Janeiro em 2016, com apenas 8 anos, convidado pelo Flamengo para integrar as categorias de base do clube. Pelo Rubro-Negro, já demonstrava grande destaque e, em 2019, foi o artilheiro de quatro das cinco competições que disputou.



Em 2021, trocou seu antigo clube pelo Vasco. Desde então, conquistou diversos títulos e artilharias, nas mais diversas categorias. Em 2024, marcou 27 gols atuando pelo sub-16 do clube.