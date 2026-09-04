Santiago Sosa em ação durante jogo do VascoMatheus Lima / Vasco
O volante esteve em campo cinco vezes, sendo três entre os titulares. No período, ganhou 26 duelos, fez oito desarmes e nove interceptações. Além disso, somou 29 cortes, 16 bolas recuperadas e 71% de eficiência nos embates pelo alto. Os números são do ‘Sofascore’.
Ele chegou ao Gigante da Colina há menos de um mês, comprado ao Racing (ARG). O clube desembolsou cerca de 7,5 milhões de dólares (R$ 38 milhões) para selar acordo e ter o jogador.
Com Santiago Sosa, o Cruz-Maltino se prepara para encarar o Fluminense. O clássico será neste sábado (5), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento. Neste momento, soma 25 pontos e ocupa a 17ª posição.
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