Santiago Sosa em ação durante jogo do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Santiago Sosa em ação durante jogo do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 04/09/2026 07:39

O volante esteve em campo cinco vezes, sendo três entre os titulares. No período, ganhou 26 duelos, fez oito desarmes e nove interceptações. Além disso, somou 29 cortes, 16 bolas recuperadas e 71% de eficiência nos embates pelo alto. Os números são do ‘Sofascore’.Ele chegou ao Gigante da Colina há menos de um mês, comprado ao Racing (ARG). O clube desembolsou cerca de 7,5 milhões de dólares (R$ 38 milhões) para selar acordo e ter o jogador.