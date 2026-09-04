Bandeira do Vasco: manifestação aconteceu nesta sexta-feira (4) - Leandro Amorim | Vasco da Gama

Bandeira do Vasco: manifestação aconteceu nesta sexta-feira (4)Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 04/09/2026 22:27 | Atualizado 04/09/2026 22:27

Rio - Nesta sexta-feira (4), a Administração Judicial, o Watchdog e o Gatekeeper do Vasco mostraram-se a favor da contratação do novo empréstimo DIP e também do prosseguimento do processo competitivo para a venda de 90% da nova SAF cruz-maltina. Agora, a manifestação será submetida à análise da Justiça e do Ministério Público.

Depois de decisões da 4ª Vara Empresarial que levantaram questionamentos tanto sobre este novo financiamento quanto sobre a estrutura do processo de alienação da SAF, os Auxiliares do Juízo foram chamados para se manifestarem. As informações foram divulgadas primeiro pelo 'ge'.

Vale pontuar uma ressalva sobre a linha de crédito de 150 milhões não ser usada automaticamente em sua totalidade. Dessa forma, desembolsos deverão ser conforme necessidades de caixa, além de permanecerem sob acompanhamento e fiscalização.