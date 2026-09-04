O Palmeiras saiu na frente na final do Brasileiro Sub-20, ao vencer o Vasco por 1 a 0, em São JanuárioFabio Menotti/Palmeiras
Palmeiras x Vasco vale título do Brasileiro Sub-20: veja onde assistir
Cruz-Maltino tenta a virada, após perder em casa no jogo de ida, para conquistar o primeiro título da competição, contra o atual bicampeão
Onde assistir a Palmeiras x Vasco pela final do Brasileiro Sub-20
Como chegam as duas equipes
Palmeiras x Vasco vale título do Brasileiro Sub-20: veja onde assistir
Cruz-Maltino tenta a virada, após perder em casa no jogo de ida, para conquistar o primeiro título da competição, contra o atual bicampeão
Alan Lescano chega ao Rio para assinar com o Vasco: ‘Muito contente’
Meia-atacante, que era um dos destaques do Argentinos Juniors (ARG), fará exames médicos para firmar acordo de vez com o Cruz-Maltino
Recém-chegado, Santiago Sosa já se firma no meio-campo do Vasco
Volante se adaptou rapidamente ao Cruz-Maltino, acumulou boas atuações e se tornou peça importante no esquema de Pedro Emanuel
Torcedores do Vasco provocam Flamengo após vencer disputa por reforços
Alan Lescano, Facundo Colidio e Santiago Sosa foram especulados no Rubro-Negro antes de fechar com o Cruz-Maltino nesta janela
Torcedores do Vasco ironizam jogador do Vitória após classificação
Matheuzinho provocou os cruz-maltinos em São Januário, depois do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil de 2026
Neto exalta Vasco depois de classificação: 'É muito gigante'
Cruz-Maltino está nas semifinais da Copa do Brasil pela terceira temporada seguida; adversário na próxima fase vai ser o Palmeiras
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