O Palmeiras saiu na frente na final do Brasileiro Sub-20, ao vencer o Vasco por 1 a 0, em São Januário - Fabio Menotti/Palmeiras

O Palmeiras saiu na frente na final do Brasileiro Sub-20, ao vencer o Vasco por 1 a 0, em São JanuárioFabio Menotti/Palmeiras

Publicado 04/09/2026 10:51 | Atualizado 04/09/2026 11:31

às 19h (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo.

Vasco e Palmeiras se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil, mas já nesta sexta-feira (4) os dois terão uma decisão, pelos juniores. O jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Sub-20 acontece

No jogo de ida, o Alviverde levou a melhor em São Januário e venceu por 1 a 0, o que o faz precisar de apenas um empate pelo título. Já o Cruz-Maltino tem que vencer por dois gols de diferença para ser campeão ou por um para levar a disputa para os pênaltis.



Onde assistir a Palmeiras x Vasco pela final do Brasileiro Sub-20



O jogo de volta entre os donos das duas melhores campanhas da competição terá transmissão de SporTV e Uol Esporte.



Como chegam as duas equipes



Atual bicampeão do Brasileiro sub-20, o Palmeiras busca o quinto título (também ganhou em 2022 e 2018). Com apenas uma derrota em 24 partidas na atual edição, o time foi o primeiro colocado na primeira fase, com 44 pontos em 19 rodadas.



Já no mata-mata, venceu duas vezes o Corinthians, pelas quartas de final ( 1 a 0 e 3 a 1). E na semi superou o Red Bull Bragantino com um empate (3 a 3) e um triunfo (2 a 0).



E o Vasco busca o título inédito após campanha consistente, com o segundo lugar na tabela, com 36 pontos. Nas quartas e nas semis, entretanto, sofreu bem mais que o rival.



Contra o Cruzeiro, perdeu na ida (1 a 0), mas conseguiu a virada em casa (2 a 0). E contra o Santos, também foi derrotado fora (2 a 0) e deu o troco na volta (2 a 0), classificando-se à final nos pênaltis (5 a 4).