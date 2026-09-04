Thiago Mendes é o capitão e um dos destaques do Vasco nesta temporada - Matheus Lima / Vasco

Thiago Mendes é o capitão e um dos destaques do Vasco nesta temporadaMatheus Lima / Vasco

Publicado 04/09/2026 16:40

Rio - O Vasco divulgou nas redes sociais o vídeo especial dos bastidores do triunfo sobre o Vitória por 2 a 0 , em Salvador, que selou a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Um dos principais jogadores da equipe, o volante Thiago Mendes, afirmou que os jogadores rubro-negros desrespeitaram o Cruz-Maltino depois do jogo de ida no Rio de Janeiro.

"O principal motivo da vitória foi a falta de respeito deles. Lá, quando a gente ganhou de 1 a 0, a gente jamais falta com respeito com algum adversário. Mas isso serviu de motivação para nossa equipe chegar aqui hoje e fazer o bom resultado. Vamos que vamos. Classificados", disse.

Em vídeo que viralizou depois da vitória do Vasco em São Januário, Matheuzinho, atleta do Vitória, afirmou que os vascaínos teriam dificuldades no jogo da volta em Salvador.

Pela terceira vez consecutiva, o Vasco está nas semifinais da Copa do Brasil. O adversário na próxima fase será o Palmeiras. Do outro lado da chave estão Atlético-MG e Grêmio.