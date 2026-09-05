Jogadores do Vasco reunidos no gramado - Dikran Sahagian | Vasco da Gama

Jogadores do Vasco reunidos no gramadoDikran Sahagian | Vasco da Gama

Publicado 05/09/2026 23:50

Rio - Thiago Mendes lamentou a derrota do Vasco para o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, na noite deste sábado (5), pela 26ª rodada do Brasileirão. O volante disse que o time criou bastante, mas não concluiu certo. Ele também valorizou a garra, a determinação e o empenho do time em campo.

"Como vocês podem ter visto, nosso time criou bastante. Infelizmente, não concluímos certo ao gol. Infelizmente, tivemos uma desatenção onde. Mas nosso time está de parabéns, a garra, a determinação, o empenho. O primeiro e o segundo tempo foi de garra e determinação", disse Thiago Mendes, ao 'SporTV'.

"Jogamos. Infelizmente, é o futebol, nem sempre um time que está melhor no campo, do meu ponto de vista, ganha. Os pequenos detalhes é que fazem a diferença. Agora é levantar a cabeça, não tem nada perdido. Nós temos que continuar trabalhando e tirar o Vasco dessa situação", completou.

Com o resultado, o Vasco segue na zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino soma 25 pontos e ocupa a 17ª posição do Campeonato Brasileiro.