Bruno Duarte com a camisa do Vasco - Matheus Lima | Vasco da Gama

Bruno Duarte com a camisa do VascoMatheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 05/09/2026 18:46

Rio - Bruno Duarte está à disposição do técnico Pedro Emanuel para a partida contra o Fluminense , válida pela 26ª rodada do Brasileirão. O Vasco divulgou os relacionados neste sábado (5), e o atacante recém-chegado está na lista.

Outra novidade é Johan Rojas. Ele não era relacionado para uma partida desde o dia 16 de agosto, quando o Vasco perdeu para o Santos em 3 a 0. Na ocasião, o colombiano ficou como opção no banco de reservas, mas não foi acionado.

Já no dia 20, o Cruz-Maltino informou que Rojas sentiu dor na musculatura anterior da coxa direita durante uma sessão de treinamento. Ele realizou exame de imagem que evidenciou edema local.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Cuiabano, o volante Jair e o atacante Brenner seguem fora.

Confira os relacionados:

GOLEIROS: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;

DEFENSORES: Avellar, Bruno André, Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Robert Renan;

MEIO-CAMPISTAS: Barros, Ramon Rique, Rojas, Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes;

ATACANTES: Adson, Andrés Gómez, Bruno Duarte, Colidio, David, Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Spinelli.