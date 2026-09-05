Rio - Bruno Duarte está à disposição do técnico Pedro Emanuel para a partida contra o Fluminense, válida pela 26ª rodada do Brasileirão. O Vasco divulgou os relacionados neste sábado (5), e o atacante recém-chegado está na lista.
Outra novidade é Johan Rojas. Ele não era relacionado para uma partida desde o dia 16 de agosto, quando o Vasco perdeu para o Santos em 3 a 0. Na ocasião, o colombiano ficou como opção no banco de reservas, mas não foi acionado.
Já no dia 20, o Cruz-Maltino informou que Rojas sentiu dor na musculatura anterior da coxa direita durante uma sessão de treinamento. Ele realizou exame de imagem que evidenciou edema local.
Por outro lado, o lateral-esquerdo Cuiabano, o volante Jair e o atacante Brenner seguem fora.
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