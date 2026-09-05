Fluminense e Vasco entram em campo neste sábado (5) - Lucas Merçon / Fluminense

Fluminense e Vasco entram em campo neste sábado (5)Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 05/09/2026 08:40

Rio - Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado (5), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. Em 4º e 17º lugar, respectivamente, Tricolor e Cruz-Maltino vivem situações distintas na tabela. A partida marca o reencontro dos rivais exatamente um mês depois do duelo pela Copa do Brasil

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fluminense

O Tricolor defende invencibilidade de quatro jogos com Marcão. Desde que assumiu o posto do antigo treinador, o comandante classificou o time na Libertadores e venceu Palmeiras e Remo. No entanto, deixou a vitória sobre o Athletico-PR escapar nos acréscimos do segundo tempo, no último domingo (30).

Para tentar voltar a vencer no Brasileirão, o técnico terá o retorno de Hércules, suspenso, e Thiago Silva, poupado no último jogo. Além disso, os zagueiros Freytes e Igor Rabello voltaram a ser relacionados.

O Fluminense deve ir a campo com: Fábio, Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.

Como vem o Vasco

Embalado pela classificação contra o Vitória na Copa do Brasil, o Cruz-Maltino vem de três triunfos seguidos. Além dos dois contra o time baiano, a equipe ainda superou o Cruzeiro no último sábado (29). Porém, o Vasco ainda está em 17º e precisa pontuar para deixar a zona do rebaixamento.

Neste sábado (5), o técnico Pedro Emanuel terá o reforço Bruno Duarte, atacante vindo do futebol sérvio, disponível para fazer sua estreia. Os outros contratados, Colidio e Sosa, devem seguir no time titular. David e Adson disputam uma vaga na equipe.

A provável escalação do Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Adson (David) e Colidio.

Arbitragem

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Assistente 2: Douglas Pagung (ES)

Quarto Árbitro: Lucas Coelho Santos (RJ)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

AVAR: Helton Nunes (SC)

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci