Aryna Sabalenka em ação no jogo contra Kamilla RakhimovaAngela Weiss / AFP
Tenista reclama de cheiro de maconha no US Open: 'Muito forte'
Problema é recorrente nos últimos anos no Grand Slam de Nova York; na coletiva após a partida, a número 1 do mundo abordou o tema
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TNT Sports vai transmitir jogos da Major League Soccer no YouTube
No total, serão 17 partidas da MLS; a marca esportiva exibirá 12 até o fim da primeira fase e cinco duelos dos playoffs da competição
Com sondagem árabe, Matheus Martins ainda pode deixar o Botafogo
Atacante, de 23 anos, teve transferência com o Dínamo Moscou cancelada depois de ter sido reprovado em exames médicos na Rússia
Internautas exaltam vitória do Monaco de Filipe Luís contra PSG
Treinador brasileiro emplaca sequência de cinco vitórias seguidas, permanece invicto na temporada e lidera do Campeonato Francês
Liverpool bate Ipswich Town e vence a primeira no Campeonato Inglês
Com assistências de Cody Gakpo, Isak anotou os dois gols do jogo; próximo compromisso dos Reds será pela Liga dos Campeões
Monaco de Filipe Luís vence PSG de virada pelo Francês
Marquinhos marca para os donos da casa, mas time do Principado reage no segundo tempo e consegue vitória no Parque dos Príncipes
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