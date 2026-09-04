Matheus Martins em treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Matheus Martins em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 04/09/2026 18:51

Rio - Apesar da negociação frustrada com o Dínamo de Moscou, da Rússia, o atacante Matheus Martins, de 23 anos, ainda pode deixar o Botafogo. De acordo com informações da "ESPN", o jovem tem sondagens do futebol da Arábia Saudita e seu futuro segue incerto.

O atacante esteve perto de ser anunciado como reforço do Dínamo de Moscou, porém, assim como Gonzalo Plata, Matheus Martins foi reprovado nos exames médicos e acabou não assinando contrato.

Matheus Martins irá retornar ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (4), apesar disso ele será desfalque no próximo compromisso do Botafogo. Neste domingo (6), o Alvinegro irá receber o Palmeiras, no Nilton Santos, pelo Brasileiro, sem a presença do jovem.

Revelado pelo Fluminense, Matheus Martins deixou o clube carioca no fim de 2022. No Botafogo, o atacante fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Brasileiro. O jovem oscilou bons e maus momentos. Ele ficou conhecido pela frase marcante "é tempo de Botafogo", que simbolizou o histórico ano de 2024.