Arthur Chaves é reforço do BotafogoDivulgação / Botafogo
BEM-VINDO, ARTHUR!— Botafogo F.R. (@Botafogo) September 4, 2026
Zagueiro fecha com o Glorioso por empréstimo até o final de 2027! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/GNwTZhpPib
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Arthur Chaves é reforço do BotafogoDivulgação / Botafogo
BEM-VINDO, ARTHUR!— Botafogo F.R. (@Botafogo) September 4, 2026
Zagueiro fecha com o Glorioso por empréstimo até o final de 2027! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/GNwTZhpPib
Novo reforço, Arthur Chaves se declara: 'O Botafogo me escolheu'
Vindo do Hoffenheim, da Alemanha, zagueiro celebrou acerto com o Glorioso e prometeu 'profissionalismo' e 'entrega' na chegada ao clube
Com sondagem árabe, Matheus Martins ainda pode deixar o Botafogo
Atacante, de 23 anos, teve transferência com o Dínamo Moscou cancelada depois de ter sido reprovado em exames médicos na Rússia
Botafogo oficializa a contratação do zagueiro Arthur Chaves
Defensor pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e chega por empréstimo; o vínculo do jogador com o Glorioso vai até o fim de 2027
Marçal deve seguir entre os titulares no Botafogo contra o Palmeiras
Lateral-esquerdo já havia aparecido na escalação na derrota para o Flamengo, mas como zagueiro; Alex Telles e Paulinho estão fora
Após protesto, organizadas do Botafogo mudam de setor no estádio
Torcidas decidem ficar na Leste Inferior; Fúria Jovem retornará contra o Palmeiras, enquanto TJB voltará diante do Bragantino
Ex-técnico do Botafogo elogia Arthur Chaves: 'Atleta de alto nível'
Eduardo Barroca foi responsável por lançar o zagueiro no Avaí, em 2022, e destacou as qualidades técnicas e a seriedade do jogador
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