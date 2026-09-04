Arthur Chaves é reforço do Botafogo - Divulgação / Botafogo

Arthur Chaves é reforço do BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 04/09/2026 15:43

"Seja bem-vindo ao Fogão, Arthur! Vamos em busca de muitas conquistas com a #GloriosaCamisa!", escreveu o Botafogo.

BEM-VINDO, ARTHUR!



Zagueiro fecha com o Glorioso por empréstimo até o final de 2027! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/GNwTZhpPib — Botafogo F.R. (@Botafogo) September 4, 2026

Em nota, o TSG Hoffenheim também confirmou a transferência: "Para o período subsequente, aplica-se uma obrigação de compra sob certas condições, que foram acordadas entre o TSG e o clube da primeira divisão brasileira".



Arthur Chaves é mais um reforço do Botafogo nesta janela de transferências. O Glorioso já contratou os goleiros Gabriel Batista e Walerson, o zagueiro Lucas Monzón, o lateral-esquerdo Paulinho, o volante Domingos Andrade e os atacantes Tiquinho Soares e Danilo Pereira.

Carreira de Arthur Chaves

O jogador se profissionalizou no Avaí. Em 2022, o clube catarinense acertou a venda do atleta para o Académico de Viseu, de Portugal. Já em 2024, ele chegou ao Hoffenheim. No futebol alemão, Arthur Chaves ainda passou pelo Augsburg, mas por empréstimo.

Em 2023, ele conquistou o ouro com a seleção brasileira sub-23 no Pan-Americano.