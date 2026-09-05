Hakim Ziyech em jogo do Chelsea - AFP

Hakim Ziyech em jogo do ChelseaAFP

Publicado 05/09/2026 22:24

Rio - O Botafogo tenta a contratação de Hakim Ziyech, que disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022 pela seleção de Marrocos. A informação da negociação foi divulgada primeiro pelo portal '11Lions'.

O Glorioso adota cautela, mas vê as tratativas em estágio avançado, segundo o 'Lance!'. Existia, aliás, a expectativa de que ele fosse ao Estádio Nilton Santos para assistir ao jogo entre Botafogo e Palmeiras, pelo Brasileirão.

Houve um imbróglio entre as partes, o que fez com que o ponta desse um passo atrás. No entanto, a situação foi contornada, e Ziyech, de 33 anaos, acenou positivamente.

Ziyech se profissionalizou no Heerenveen (HOL). No futebol neerlandês, ele ainda passou por Twente e Ajax. Posteriormente, o ponta vestiu a camisa do Chelsea, onde conquistou Mundial de Clubes, Liga dos Campeões e Supercopa da Uefa.

Depois, vestiu as camisas de Galatasaray, da Turquia, e Al-Duhail, do Catar. Em outubro de 2025, ele reforçou o Wydad Casablanca, de Marrocos.