Arthur Chaves é o novo zagueiro do BotafogoReprodução / Botafogo TV
Novo reforço, Arthur Chaves se declara: 'O Botafogo me escolheu'
Vindo do Hoffenheim, da Alemanha, zagueiro celebrou acerto com o Glorioso e prometeu 'profissionalismo' e 'entrega' na chegada ao clube
Botafogo negocia a contratação de Hakim Ziyech, ex-Chelsea
Glorioso adota cautela, mas vê as tratativas em estágio avançado; jogador defendeu a seleção marroquina nas Copas do Mundo de 2018 e 2022
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Com sondagem árabe, Matheus Martins ainda pode deixar o Botafogo
Atacante, de 23 anos, teve transferência com o Dínamo Moscou cancelada depois de ter sido reprovado em exames médicos na Rússia
Botafogo oficializa a contratação do zagueiro Arthur Chaves
Defensor pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e chega por empréstimo; o vínculo do jogador com o Glorioso vai até o fim de 2027
Marçal deve seguir entre os titulares no Botafogo contra o Palmeiras
Lateral-esquerdo já havia aparecido na escalação na derrota para o Flamengo, mas como zagueiro; Alex Telles e Paulinho estão fora
Após protesto, organizadas do Botafogo mudam de setor no estádio
Torcidas decidem ficar na Leste Inferior; Fúria Jovem retornará contra o Palmeiras, enquanto TJB voltará diante do Bragantino
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