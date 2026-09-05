Arthur Chaves é o novo zagueiro do Botafogo - Reprodução / Botafogo TV

Arthur Chaves é o novo zagueiro do BotafogoReprodução / Botafogo TV

Publicado 05/09/2026 10:00

Rio - Anunciado como reforço do Botafogo , o zagueiro Arthur Chaves não escondeu a "alegria muito grande" pelo acerto. Aos 25 anos, o brasileiro defenderá o clube por empréstimo, até o fim de 2027, vindo do Hoffenheim, da Alemanha.

"É uma alegria muito grande essa volta para o Brasil. Escolhi o Botafogo, falo também que o Botafogo me escolheu. O Botafogo fez de tudo nas negociações para que desse certo. E, graças a Deus deu certo, hoje estou aqui, muito feliz, minha família está feliz também e estou pronto para começar essa jornada no Botafogo", iniciou Arthur Chaves, em entrevista à "Botafogo TV".



Em seguida, o jogador, que estava no futebol europeu desde 2022, confessou que assistia às partidas do Glorioso. Além disso, exaltou a conquista da Libertadores de 2024 e se mostrou ansioso para fazer parte da história do clube.

"Sempre acompanhava o Botafogo, principalmente a história recente, campeão da Libertadores, e também na disputa do Mundial de Clubes. É um clube que eu tenho vontade de jogar. Estou muito feliz de estar aqui e preparado para fazer parte da história do Botafogo", prosseguiu.

Por fim, o defensor prometeu: "A torcida pode esperar muito profissionalismo, muita entrega no dia-a-dia e vou fazer de tudo para que o Botafogo dispute grandes coisas".

Arthur Chaves ainda não foi regularizado no BID da CBF. Por isso, deve ficar de fora do duelo contra o Palmeiras, neste domingo (6), mas pode reforçar a equipe contra o RB Bragantino, no próximo sábado (12).

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci