TNT Sports - Reprodução

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Publicado 04/09/2026 19:22

A TNT Sports anunciou, nesta sexta-feira (4), que adquiriu um pacote de jogos da Major League Soccer (MLS) , liga de futebol dos Estados Unidos. A partir de sábado (5), a marca esportiva exibirá partidas da competição gratuitamente no YouTube.

Conforme informou a TNT Sports, serão exibidos 17 jogos da MLS: 12 partidas até o fim da primeira fase; e cinco duelos dos playoffs, incluindo uma final de conferência.

O pacote contempla ao menos sete partidas do Inter Miami. O time da Flórida tem no elenco grandes nomes do futebol mundial, como Messi, Suárez, Casemiro e De Paul.

No sábado (5), a partir das 20h, a marca esportiva transmitirá o jogo entre Inter Miami e Atlanta United. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).