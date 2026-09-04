Marcelo Gallardo tem dois trabalhos fora da ArgentinaJuan Mabromata / AFP

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Hugo Perruso
Marcelo Gallardo está perto de assumir o primeiro trabalho à frente de uma seleção nacional. Nome constantemente avaliado por clubes brasileiros desde que saiu do River Plate, inclusive o Vasco, o argentino superou outros nomes como Luiz Zubeldia e chegou a um acordo para ser o novo técnico do Equador.
Antes de ser anunciado, o treinador ainda precisa assinar contrato, que terá duração de dois anos, com término previsto após a Copa América de 2028, segundo a TV argentina 'TyC Sports'. Entretanto, o vínculo pode ser ampliado até a Copa do Mundo de 2030.
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Outros trabalhos de Gallardo

A seleção equatoriana será a terceira vez que o técnico argentino comandará uma equipe fora de seu país. Antes, ele dirigiu o Nacional, no início da carreira e conquistou o Uruguaio de 2011-12 e, recentemente, o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, sem sucesso.
Ídolo do clube River Plate, Gallardo teve uma passagem vitoriosa entre 2014 e 2022. Foram 13 títulos, incluindo uma Libertadores, o que o fez ser o técnico mais vencedor da história do clube.
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Entretanto, a segundo passagem, entre 2024 e 2026 não foi boa, tanto que saiu em fevereiro, sem ser campeão.
No Equador, ele substituirá o compatriota Sebastián Beccacece, que deixou a equipe após a eliminação para o México na segunda fase da Copa do Mundo de 2026.