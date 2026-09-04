Nick Kyrgios durante partida do Australian Open, em janeiro deste ano - Foto: William West / AFP

Nick Kyrgios durante partida do Australian Open, em janeiro deste anoFoto: William West / AFP

Publicado 04/09/2026 16:01

Rio - O australiano Nick Kyrgios foi punido pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) nesta quinta-feira (3), após ser flagrado no antidoping por uso de cocaína. Após avaliação do órgão, o tenista recebeu uma suspensão de um mês pelo ocorrido.

Nick Kyrgios já estava provisoriamente fora de ação desde 4 de agosto, depois da identificação de benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, em uma amostra coletada durante o ATP 250 de Mallorca, na Espanha, em junho. O tenista alegou que o uso da substância aconteceu de forma recreativa.

Em consulta com um laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping (WADA), a instituição afirmou que a explicação do atleta é condizente com a quantidade de cocaína encontrada na sua amostra.

O período padrão de suspensão pelo acontecido, segundo as regras da WADA, é de três meses. No entanto, Kyrgios conseguiu a diminuição da pena para um mês por integrar um programa de tratamento aprovado pela ITIA.