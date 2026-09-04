Nick Kyrgios durante partida do Australian Open, em janeiro deste anoFoto: William West / AFP
Tenista é suspenso por um mês após teste positivo para cocaína
Nick Kyrgios foi pego em um metabólito da substância durante torneio em Mallorca, na Espanha, realizado em junho deste ano
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