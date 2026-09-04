Gabriel Jesus pode estrear pelo Barcelona - Divulgação/Barcelona

Gabriel Jesus pode estrear pelo BarcelonaDivulgação/Barcelona

Publicado 04/09/2026 15:30 | Atualizado 04/09/2026 16:46

Rio - Gabriel Jesus está próximo de fazer sua estreia pelo Barcelona. Novo reforço do clube catalão para a temporada 2026/27 , o atacante brasileiro fez o seu primeiro treino completo com o elenco e pode ficar à disposição do técnico Hansi Flick para o jogo contra Valencia, no domingo (6), fora de casa.

O atacante brasileiro treinou normalmente com o grupo nesta sexta-feira (4) e deve ser relacionado para o jogo contra o Valencia. Contratado nesta semana, Gabriel Jesus teve uma semana corrida com a mudança e os trâmites da transferência, como realização de exames médicos e primeiros testes físicos.

Gabriel Jesus está em forma e isso não deve ser um problema para o Barcelona. O atacante participou da pré-temporada do Arsenal, da Inglaterra, e chegou a participar de amistosos. Porém, ele não atuou nos jogos oficiais por causa da indefinição do seu futuro.

O Barcelona contratou Gabriel Jesus por cerca de 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões), além de bônus. O atacante tinha contrato com o Arsenal até junho de 2027, mas não estava nos planos uma renovação. Por isso, o clube inglês só tinha essa janela para negociá-lo e não perdê-lo de graça a partir do fim do ano.