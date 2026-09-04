Gabriel Jesus pode estrear pelo BarcelonaDivulgação/Barcelona
Gabriel Jesus treina pela primeira vez e pode estrear pelo Barcelona
Atacante participa de atividade completa com o elenco e pode ficar à disposição do técnico Hansi Flick para o próximo jogo
Torcedores do Flamengo questionam possível renovação de Rossi
O goleiro que chegou ao clube em 2023 está vivendo seu momento mais conturbado com a camisa rubro-negra, tornando-se alvo de críticas
Thiago Mendes diz que Vitória desrespeitou o Vasco na Copa do Brasil
Líder do elenco evocou a frase de jogador do clube baiano depois de vitória simples no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil
Flamengo recebe visita do troféu da NFL no Ninho do Urubu
Liga de futebol americano realizará uma uma partida no Rio de Janeiro pela primeira vez na história, no próximo dia 27, no Maracanã
Desejo de brasileiros, Gallardo acerta para ser o técnico do Equador
Argentino é o escolhido para substituir Sebastián Beccacece e tenta emplacar bom trabalho após sequência decepcionante
Tenista é suspenso por um mês após teste positivo para cocaína
Nick Kyrgios foi pego em um metabólito da substância durante torneio em Mallorca, na Espanha, realizado em junho deste ano
Zagueiro paraguaio destaca chance no Fluminense: 'Um dos maiores'
Jogador, de 19 anos, já vinha treinando e foi adquirido pelo Tricolor junto ao Sportivo Trinidense; jovem assinou até o fim de 2028
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