José Mourinho comanda equipe do Real Madrid - Attila Kisbenedek / AFP

José Mourinho comanda equipe do Real MadridAttila Kisbenedek / AFP

Publicado 04/09/2026 14:00 | Atualizado 04/09/2026 16:46

Rio - O Real Madrid terá todos os brasileiros à disposição na Liga dos Campeões de 2026/27. Mesmo lesionados, o zagueiro Éder Militão e o atacante Rodrygo foram inscritos pelo técnico José Mourinho, que conta com os jogadores para a sequência da temporada. Por outro lado, o lateral-esquerdo francês Ferland Mendy ficou fora da lista para a competição.

A ausência de Ferland Mendy, no entanto, não é uma surpresa. O lateral-esquerdo francês vem sofrendo com problemas físicos e, por isso, não consegue ter sequência. No ano passado, o Real Madrid contratou o espanhol Álvaro Carreras. Já neste ano, trouxe o campeão mundial Marc Cucurella. Com isso, Mendy perdeu espaço e entrou na lista de jogadores negociáveis.

Éder Militão e Rodrygo se recuperam de lesões graves. O zagueiro sofreu uma ruptura no tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda, em abril. O defensor tem previsão de retorno para outubro e já iniciou os trabalhos no campo. Já o atacante, por sua vez, é um caso mais grave e se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito.

Maior vencedor da Liga dos Campeões, o Real Madrid movimentou o mercado e reforçou o elenco para a próxima temporada. Sem conquistar títulos relevantes há dois anos, os merengues contrataram o zagueiro Konaté, os laterais Dumfries e Cucurella, o meia Bernardo Silva e os atacantes Diomandé e Carlos Espi. Além disso, o centroavante Endrick retornou de empréstimo.