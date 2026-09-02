Kylian Mbappé durante treinamento do Real Madrid - Reprodução / X @realmadrid

Kylian Mbappé durante treinamento do Real MadridReprodução / X @realmadrid

Publicado 02/09/2026 14:04

grupo criminoso especializado em crimes contra vítimas de alto poder aquisitivo.

Kylian Mbappé estava entre as pessoas que poderiam ser alvo de sequestro na França. É o que aponta uma investigação policial que identificou um

O atacante do Real Madrid e da seleção francesa aparece em uma relação com 26 nomes identificados como potenciais alvos. Ele seria abordado quando estivesse em Paris. A informações é do jornal francês 'Le Parisien'.



A polícia parisiense descobriu a lista, que inclui jogadores, empresários e artistas do rap, durante uma investigação sobre uma série de crimes violentos registrados entre abril e agosto em Neuilly-sur-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt e Santenay.



Informações sobre Mbappé em celular de suspeito



A descoberta aconteceu após a prisão de um suspeito de 18 anos, identificado como "Lester Z" ou "Clément L". Ele foi apontado pelo Ministério Público francês como o mentor de uma série de invasões domiciliares e planos de sequestro executados ou planejados.



Ao inspecionar o celular do suspeito, a polícia encontrou 26 endereços de personalidades que vivem em Paris e nos arredores. Foi possível também identificar os planos que eram preparados pela organização.



Lester Z foi apontado como líder, mas negou em depoimento ser o mandante dos crimes e responsável pelos planos de roubos e sequestro. Ele está em prisão preventiva e isolado, enquanto seu comparsa - que também foi detido durante uma tentativa de roubo em 21 de agosto - conseguiu a liberdade condicional.



