Asencio tem 23 anos - Paul Ellis / AFP

Asencio tem 23 anosPaul Ellis / AFP

Publicado 02/09/2026 12:02





O caso aconteceu no último dia 16 de agosto, em Gran Canária, uma ilha na Espanha. Asencio dirigia um carro esportivo de luxo quando autoridades o abordaram em uma blitz. O primeiro teste no bafômetro indicou uma quantidade de álcool de 0,90 mg/l, uma quantidade quase quatro vezes maior que o permitido no país, de 0,25 mg/l. O zagueiro do Real Madrid , Raúl Asencio, de 23 anos, foi condenado por dirigir sob efeito de álcool. O defensor admitiu o ocorrido em julgamento e terá sua carteira de habilitação suspensa por oito meses, além de precisar pagar uma multa de 14,4 mil euros (cerca de R$ 85,9 mil).O caso aconteceu no último dia 16 de agosto, em Gran Canária, uma ilha na Espanha. Asencio dirigia um carro esportivo de luxo quando autoridades o abordaram em uma blitz. O primeiro teste no bafômetro indicou uma quantidade de álcool de 0,90 mg/l, uma quantidade quase quatro vezes maior que o permitido no país, de 0,25 mg/l.

O julgamento foi realizado três dias após o flagra, em 19 de agosto. O Real Madrid não se pronunciou sobre o assunto, mas deve punir o zagueiro com base no código disciplinar interno, de acordo com a 'ESPN'.

Asencio está lesionado. Ele sofreu um problema muscular no músculo reto femoral da perna direita, em 30 de julho. A volta do jogador estava prevista para acontecer em meados de setembro.