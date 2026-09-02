Kaio Jorge aguardava para fazer exame antidoping e foi pego de surpresa por AlexsanderReprodução de Instagram
Alexsander invade sala de antidoping e provoca Kaio Jorge: 'B...'
Volante do Atlético-MG e ex-Fluminense não entrou em campo, mas reagiu a atacante do Cruzeiro que comemorou gol com 'Papai está aqui'
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Com novidades, convocação da Seleção para novo ciclo já tem data
Técnico Carlo Ancelotti divulgará lista de jogadores para três amistosos no fim de setembro e início de outubro, contra Austrália e Índia
Poucas chances com Xabi Alonso preocupam Estêvão no Chelsea
Atacante, de 19 anos, chegou ao clube inglês na temporada passada, teve bom começo e sofreu grave lesão que o tirou da Copa do Mundo
Elenco da Ponte Preta volta a treinar mesmo com salários atrasados
Jogadores haviam paralisado os trabalhos em forma de protesto, já que não recebem há mais de seis meses; entenda a situação
Com moral, Marcão precisa resolver problema em começo de trabalho
Sistema defensivo do Fluminense tem sido ponto fraco nos últimos jogos; em quatro partidas, o Tricolor sofreu sete gols dos rivais
Matheus Martins 'discorda completamente' de decisão de clube russo
Atacante do Botafogo cita partidas jogadas na temporada de 2026 e desempenho em exames para negar ter algum problema físico