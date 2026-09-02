Kaio Jorge aguardava para fazer exame antidoping e foi pego de surpresa por Alexsander - Reprodução de Instagram

Kaio Jorge aguardava para fazer exame antidoping e foi pego de surpresa por AlexsanderReprodução de Instagram

Publicado 02/09/2026 12:01

A vitória de virada do Atlético-MG sobre o Cruzeiro por 2 a 1, na terça-feira (1), na Arena MRV, que valeu uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil , teve um capítulo extra após a partida. O fato inusitado foi protagonizado pelo meio-campista atleticano Alexsander. Ele invadiu a sala de antidoping e gravou um vídeo xingando o centroavante rival Kaio Jorge.

"O pai tá aqui, ô b... Otário, f...".

A partida foi marcada por muita catimba e provocação, principalmente depois do episódio do primeiro jogo desta fase decisiva (terminou empatado em 1 a 1), quando Kaio Jorge deu uma entrada dura em Ruan Tressoldi e o zagueiro alvinegro caiu de forma temerária no chão após ser atingido ao disputar um lance de cabeça.

Autor do gol da equipe celeste em cobrança de penalidade, o centroavante celeste acirrou ainda mais os ânimos na comemoração ao dizer "Papai está aqui". A reação das arquibancadas da arena foi imediata. Irritados, os torcedores atleticanos começaram a atirar objetos no campo. Um clima de tensão tomou conta do campo e jogadores do Atlético-MG pediram calma para que o confronto pudesse prosseguir.

O Cruzeiro sustentou a vantagem de 1 a 0 até o intervalo, mas na volta para o segundo tempo, a virada aconteceu. O empate foi assinalado por Victor Hugo e o volante Fred decretou a vitória de 2 a 1 estufando a rede aos 42 minutos do segundo tempo.

Alexsander não participou do clássico, mas foi relacionado e esteve ao lado dos companheiros no banco de reservas da Arena MRV. Após o triunfo e a classificação sobre o maior rival, ele partiu para a provocação contra Kaio Jorge.

Garantido na semifinal, o Atlético-MG agora espera o vencedor da disputa entre Grêmio e Internacional para saber quem vai ser o seu adversário na luta por um lugar na decisão da Copa do Brasil. O clássico está marcado para esta quinta-feira.