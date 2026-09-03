Luka Modric esteve presente na Copa do Mundo de 2026Rich Storry / Getty Images via AFP

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Bernardo Fonseca
Rio - Luka Modric ainda alimenta o desejo de voltar ao Real Madrid, clube que defendeu por 13 anos antes de se transferir para o Milan. Em entrevista ao jornal espanhol 'Marca', o meio-campista de 40 anos deixou claro que não deseja um retorno apenas simbólico.
Segundo ele, a equipe merengue representa sua casa e, caso tenha uma nova oportunidade por lá, gostaria de estar envolvido em um trabalho importante.
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"Não quero voltar só por voltar, estar lá só por estar. Não é quem eu sou. Quero ser útil, quero ajudar o Real Madrid. Não quero estar lá apenas sem saber porquê. Essa é a minha mentalidade e essa é a minha maneira de pensar", disse o croata.
"O Real Madrid me deu tudo, me deu muito, e acredito que só voltaria para fazer algo útil, para fazer as coisas bem e para trabalhar não apenas no Real Madrid, mas para o Real Madrid", completou.
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Atualmente na Itália, o vencedor da Bola de Ouro de 2018 também aproveitou a entrevista para rebater as críticas relacionadas à sua idade. Prestes a completar 41 anos, ele afirmou que esse tipo de comentário o acompanha desde 2019, quando tinha 33.
"Parece que, se você envelhece, automaticamente se torna inútil. E não é assim que funciona. Isso não me afeta nem me incomoda; é apenas cansativo ouvir isso todos os dias. Também me motiva a provar que não é verdade, a mostrar que ainda é possível fazer coisas em uma idade tão avançada", concluiu.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Theo Faria