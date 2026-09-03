Luka Modric esteve presente na Copa do Mundo de 2026 - Rich Storry / Getty Images via AFP

Luka Modric esteve presente na Copa do Mundo de 2026Rich Storry / Getty Images via AFP

Publicado 03/09/2026 14:31

Rio - Luka Modric ainda alimenta o desejo de voltar ao Real Madrid , clube que defendeu por 13 anos antes de se transferir para o Milan . Em entrevista ao jornal espanhol 'Marca', o meio-campista de 40 anos deixou claro que não deseja um retorno apenas simbólico.

Segundo ele, a equipe merengue representa sua casa e, caso tenha uma nova oportunidade por lá, gostaria de estar envolvido em um trabalho importante.

"Não quero voltar só por voltar, estar lá só por estar. Não é quem eu sou. Quero ser útil, quero ajudar o Real Madrid. Não quero estar lá apenas sem saber porquê. Essa é a minha mentalidade e essa é a minha maneira de pensar", disse o croata.

"O Real Madrid me deu tudo, me deu muito, e acredito que só voltaria para fazer algo útil, para fazer as coisas bem e para trabalhar não apenas no Real Madrid, mas para o Real Madrid", completou.



Atualmente na Itália, o vencedor da Bola de Ouro de 2018 também aproveitou a entrevista para rebater as críticas relacionadas à sua idade. Prestes a completar 41 anos, ele afirmou que esse tipo de comentário o acompanha desde 2019, quando tinha 33.

"Parece que, se você envelhece, automaticamente se torna inútil. E não é assim que funciona. Isso não me afeta nem me incomoda; é apenas cansativo ouvir isso todos os dias. Também me motiva a provar que não é verdade, a mostrar que ainda é possível fazer coisas em uma idade tão avançada", concluiu.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Theo Faria