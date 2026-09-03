Bandeira do Fluminense no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon/Fluminense FC

Bandeira do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 03/09/2026 22:55 | Atualizado 03/09/2026 23:05

Rio - Na reunião da Comissão de Arbitragem desta quinta-feira (3), o Fluminense protestou por causa de um pênalti marcado a favor do Athletico-PR. Os times empataram em 3 a 3 na Arena da Baixada, no último domingo (30), pela 25ª rodada do Brasileirão.

O lance em questão aconteceu já na reta final de partida, e o Tricolor vencia por 3 a 2. O presidente do Flu, Mattheus Montenegro, questionou fala de variação de ângulos do VAR na revisão do pênalti.

Já a comissão defende que não havia necessidade de estender a checagem, já que o VAR encontrou o contato faltoso no segundo ângulo revisado. As informações foram divulgadas pelo site 'ge'.

Relembre

A arbitragem assinalou falta de Fábio em Viveros dentro da área. O próprio atacante colombiano foi para a cobrança do pênalti e deixou tudo igual nos acréscimos.

Após a partida, o presidente Mattheus Montenegro foi à sala de coletiva e criticou a decisão da arbitragem

"Vim aqui dizer que hoje o Fluminense não merecia esse empate. Saímos daqui com o gosto amargo. E esse empate acontece por conta de um pênalti que estamos até agora tentando entender o que o árbitro viu em campo. A bola está indo em direção ao Fábio, que vai para fazer a defesa e quando vê que o jogador do Athletico está chegando, ele retrai, o jogador tromba nele, e o árbitro dá pênalti. É inacreditável o que aconteceu aqui hoje", disse o presidente.