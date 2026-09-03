Freytes se recuperou de lesão e pode voltar ao FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense pode ter retorno de Freytes no clássico contra o Vasco
Zagueiro se recuperou de um edema ósseo no tornozelo direito, sofrido no dia 29 de julho, e deve ser relacionado para o próximo jogo
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Santos avança pela contratação do meia Lima, do Fluminense
Fora dos planos do Tricolor, meio-campista recebeu proposta de empréstimo com opção de renovação por mais um ano para defender o Peixe
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Millán destaca adaptação ao futebol brasileiro e exalta Thiago Silva
Zagueiro, de 28 anos, foi contratado pelo Tricolor junto ao Nacional, do Uruguai; colombiano vem buscando espaço com Marcão
Fred recepciona auxiliar da Seleção sub-20, que ganha camisa do Flu
O encontro visou fortalecer os laços entre as divisões de base do Tricolor e do Brasil; Andrade acompanhou de perto a rotina dos juniores
Lateral-esquerdo volta ao Fluminense após empréstimo
Léo Jance, de 21 anos, estava no Náutico, mas não conseguiu se firmar e pode ser opção para o técnico Marcão na sequência da temporada
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