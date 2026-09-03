Freytes se recuperou de lesão e pode voltar ao Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Freytes se recuperou de lesão e pode voltar ao FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 03/09/2026 16:50 | Atualizado 03/09/2026 16:50

Rio - O Fluminense pode ter um retorno importante para o próximo jogo. Recuperado de um edema ósseo no tornozelo direito, o zagueiro Freytes já vem treinando com o elenco e deve ficar à disposição do técnico Marcão para o clássico contra o Vasco, no próximo sábado (5), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Freytes sofreu um edema ósseo no tornozelo direito no empate com o Bahia, no dia 29 de julho. Desde então, o zagueiro estava em tratamento no departamento médico. Recentemente, iniciou o processo de transição para o campo até voltar treinar sem limitações com os companheiros. O jogador deve ficar como opção no banco de reservas.

A previsão do Fluminense era de retorno justamente no clássico contra o Vasco. O departamento médico tricolor tratou a situação com cautela para evitar recorrência com o problema. No período sem Freytes, Ignácio aproveitou as chances e se firmou no time titular ao lado de Thiago Silva. O zagueiro Millán também ganhou chances após a demissão de Luis Zubeldía.

Contratado em 2025, Freytes custou 3 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões) junto ao Alianza Lima, do Peru. O zagueiro argentino, de 26 anos, conquistou espaço no time titular, mesmo com oscilação, e superou a desconfiança da torcida. Ao todo, o jogador soma 94 jogos e um gol marcado. Na temporada atual, são 32 partidas disputadas.