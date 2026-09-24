Fluminense quer carga de 4 mil ingressos contra o Palmeiras - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fluminense quer carga de 4 mil ingressos contra o PalmeirasMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 24/09/2026 18:32

Em meio a toda a polêmica sobre a carga de ingressos da torcida visitante do Fluminense no Nubank Parque , para o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, novos detalhes referentes ao caso vieram à tona. Tenente-coronel da PM e comandante do 2º Batalhão de Choque, Valdinei Arcanjo da Silva explicou o que falta para que a ampliação do setor da torcida do Flu seja aprovada e quais detalhes podem impedir que ela saia do papel.

Em entrevista à "ESPN", o tenente-coronel iniciou esclarecendo que, para o Tricolor ter sua carga de ingressos aumentada de 2 mil — número habitual da Nubank Arena — para 4 mil — quantidade exigida pelo regulamento da Conmebol —, ainda faltam algumas etapas. A primeira delas, antes mesmo da avaliação da PM, é a autorização do Corpo de Bombeiros.

"Antes da nossa avaliação, existe a necessidade dos responsáveis terem uma autorização do Corpo de Bombeiros . Os Bombeiros emitem o auto de vistoria que atesta as condições operacionais daquele local para receber pessoas, principalmente se aquele ambiente e aquelas rotas de fuga conseguem absorver a saída das pessoas numa situação de emergência. A PM, em posse dessa documentação, realiza depois as vistorias", detalhou Valdinei Arcanjo da Silva.

Em seguida, o comandante do 2º Batalhão de Choque explicou quais condições do estádio a PM irá analisar e como ele precisa ser preparado pelo Palmeiras para que o aumento do setor visitante seja realizado com segurança. As três principais preocupações da unidade policial são: a rede de proteção, o isolamento interno e o plano operacional.

"Colocamos a necessidade de observarem algumas questões estruturais, como a rede de proteção, porque o setor visitante fica no patamar superior, e a rede de proteção tem importância para segurar eventuais objetos arremessados para baixo. Também tem a questão dos isolamentos internos. Existem outras estruturas para serem colocadas na área do portão e externa. O terceiro ponto que solicitamos é um plano operacional: como o Palmeiras vai receber os torcedores, a parte de orientação, das catracas, da leitura biomética", explicou o policial.

O Fluminense terá mais ingressos de visitante?

A ampliação da carga de visitante do Fluminense no Nubank Parque está perto de se concretizar, mas ainda não teve desfecho. Na última quarta-feira (23), o Palmeiras conseguiu que o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) aprovasse o aumento . Porém, as pendências do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar ainda estão em andamento.

Mesmo que a ampliação dos ingressos do Tricolor seja exigência da Conmebol, o tenente-coronel Valdinei Arcanjo da Silva reforça que, se as condições de segurança do estádio palmeirense não estiverem adequadas, a ampliação terá de ficar em segundo plano.

"Eu não tenho dúvidas de que prevalece sempre a questão da segurança, porque o regulamento da competição é uma questão privada, é um regulamento interno. Se não houver condições de segurança para torcedores, atletas, profissionais de imprensa, policiais e todos os envolvidos, o regulamento da competição, nesse caso, fica em segundo plano. Sempre vai prevalecer a condição da segurança", completou.