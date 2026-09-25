Marcão comanda treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Marcão comanda treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 25/09/2026 13:30

uma prioridade para esse período sem jogos: recuperar fisicamente os jogadores. O técnico acredita que a parada será essencial para o time aguentar a sequência de partidas decisivas por Libertadores e Brasileirão nos próximos meses.

Fluminense tem quase três semanas de treinos, e Marcão definiu. O técnico acredita que a parada será essencial para o time aguentar a sequência de partidas decisivas por Libertadores e Brasileirão nos próximos meses.

"Estamos dando essa parada para zerar todo mundo. Conversamos com fisiologia e preparação física para a gente entregar todo mundo em igualdade sw condições, fisicamente, tecnicamente e taticamente, para voltarmos até o fim do ano muito fortes", disse Marcão em entrevista à Flu TV.

preparação física, também com descanso e controle de carga. Houve o entendimento que alguns jogadores estão no limite de lesão, casos de

Para isso, a comissão técnica faz um trabalho especial de. Houve o entendimento que alguns jogadores estão no limite de lesão, casos de Guga e Soteldo, dois que foram poupados de algumas atividades.

O lateral chegou a ser ausência na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, por causa de desconforto muscular. Além dos dois, Thiago Silva vinha jogando com dores, Savarino ainda não estava em sua melhor condição física após voltar de lesão e Ignácio terá mais tempo de preparação para ficar à disposição. Além de Alisson, que já faz a transição para voltar a treinar com o elenco para voltar a ser opção no meio.

Marcão também tem dever de casa



Em paralelo, Marcão busca ajustar questões táticas diante dos problemas encontrados nas últimas partidas. Além dos gols sofridos, o Tricolor encontrou dificuldades de sair jogando quando pressionado, assim como sofreu para controlar algumas partidas e, até mesmo, criar chances de gol.



O comandante do Fluminense ainda considerou que a Data Fifa maior de setembro e outubro chegou em boa hora por causa do desgaste de fim de temporada. Por isso, aposta em um crescimento do time para a reta final, com a semifinal da Libertadores e a briga pelo G-4 no Brasileirão.



"Esse período de inatividade, com controle de carga, é o mais importante para recuperar os atletas, porque estamos chegando quase chegando ao fim do ano e eles já passaram por muitas coisas, muita pressão. Agora, temos o controle total para ir com força máxima e conquistar o que queremos", completou.

Próximos jogos do Fluminense

- Fluminense x Coritiba: dia 8 de outubro às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão



- Flamengo x Fluminense: dia 11 de outubro às 17h30, no Maracanã, pelo Brasileirão



- Fluminense x Palmeiras: dia 14 de outubro, às 21h30, no Maracanã, pela Libertadores