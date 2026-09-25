Fluminense encarou o Manchester City na decisão do Intercontinental de 2023 - Lucas Merçon / Fluminense

Fluminense encarou o Manchester City na decisão do Intercontinental de 2023Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 25/09/2026 22:35

Declarado culpado por 114 violações financeiras , o Manchester City chocou o mundo do futebol nesta sexta-feira (25). A Premier League, reguladora do Fair Play Financeiro do futebol inglês e responsável pelas acusações, ainda não oficializou a decisão e nem revelou as punições aos Citizens. No entanto, é possível antecipar que a perda de títulos pode ser uma das penas. Com isso, a torcida do Fluminense, vice-campeão mundial em 2023, se animou com a chance de o clube ser declarado dono do troféu.

Apesar das especulações e de certa euforia entre os tricolores nas redes sociais, não existe qualquer jurisdição ou regulamento que automaticamente torne o Tricolor das Laranjeiras campeão do Intercontinental de 2023 por causa das infrações do City.

Além disso, vale reforçar que a decisão da Premier League ainda não foi oficializada. Na verdade, ela foi exposta pelos jornais "The Athletic" e "The Guardian". Até que o veredito seja divulgado pela liga e as sanções sejam determinadas, a situação do clube de Manchester não terá um desfecho e os cenários seguirão em aberto.

Existe a remota possibilidade de as denúncias da organização do campeonato inglês serem levadas à Fifa. Nesse cenário, um processo disciplinar poderia ser aberto e, dentro das punições previstas pelo código discipliinar da entidade, consta a perda de títulos. Contudo, não existe articulação alguma para que a movimentação aconteça.

Como o Fluminense seria campeão mundial?

O Fluminense foi adversário do Manchester City na decisão do Intercontinental de 2023. A equipe carioca se classificou para o torneio após conquistar o título inédito da Libertadores, sobre o Boca Juniors, no Maracanã . Depois de superar com um 2 a 0 o Al-Ahly, do Egito, na semifinal do Mundial, o time comandado por Fernando Diniz encarou o vencedor da Liga dos Campeões no King Abdullah Stadium, na Árabia Saudita.

Na contramão das esperanças da torcida tricolor, que sonhavam com uma vitória na final, a equipe de Manchester goleou. Antes dos 30 minutos do primeiro tempo, o Fluminense já perdia por 2 a 0. Na etapa final, o City ainda ampliou duas vezes, para selar o triunfo por 4 a 0 . Com isso, o Tricolor acabou ficando com o segundo lugar no torneio.