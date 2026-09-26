Freytes em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Freytes em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/09/2026 17:50

Com a redução de nove para cinco estrangeiros que poderão ser relacionados para clubes brasileiros no ano que vem, a tendência é que alguns jogadores nascidos fora do Brasil deixem o Fluminense. Em baixa, o zagueiro pode ser um dos primeiros a mudar de ares.

Atualmente, o Fluminense tem nove estrangeiros no elenco. Três deles são titulares, além disso, Acosta e Serna costumam entrar com frequência. Outros atletas como Rodrigo Castillo e Jefferson Savarino têm entrado mais que Freytes. Germán Cano, que tem contrato até o fim do ano, não deverá permanecer.

O argentino, que vem em péssima fase e que é bastante criticado pelos torcedores, vem desvalorizando com a perda da vaga de titular, depois de ter tido a oportunidade de se transferir para o futebol europeu no começo do ano.

Ao fim da temporada passada, Freytes recebeu uma proposta de 5 milhões de euros (algo em torno de R$ 32 milhões) do Bologna, da Itália. O Fluminense bateu o pé de pediu 8 milhões de euros pelo argentino e o defensor acabou ficando.

Depois da Copa do Mundo, Freytes atuou contra Bragantino, Grêmio e Bahia, depois sofreu uma lesão muscular, e só teve chances contra o Atlético-MG. Atualmente, o zagueiro se tornou a quarta ou quinta opção de Marcão para a defesa.

O defensor foi contratado pelo Fluminense no começo do ano passado. Para tirá-lo do Alianza Lima, do Petu, o Tricolor desembolsou cerca de R$ 20 milhões. Ele tem contrato até dezembro de 2028 com o clube das Laranjeiras.

No total, Freytes, que tem 26 anos, entrou em campo em 95 partidas, anotou um gol e deu uma assistência vestindo a camisa tricolor.