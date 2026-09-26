Vargem Grande, RJ, Brasil - CT George Helal.Fluminense enfrenta o Flamengo pela 8ª rodada do Campeonato Carioca sub-20 de 2026. FOTO: LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club - LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC

Vargem Grande, RJ, Brasil - CT George Helal.Fluminense enfrenta o Flamengo pela 8ª rodada do Campeonato Carioca sub-20 de 2026. FOTO: LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC

Publicado 26/09/2026 16:20

Sob o comando de Fred, Fluminense venceu o Flamengo por 3 a 1 no Campeonato Carioca Sub-20, neste sábado (26), no Ninho do Urubu. Com o resultado a equipe treinada pelo camisa 9 quebrou a invencibilidade do rival e chegou ao oitavo jogo sem derrotas. Além disso, o triunfo levou o Tricolor para a liderança do estadual com 22 pontos, ultrapassando o Rubro-Negro.

Sobre o jogo

O Fluminense venceu o clássico com uma atuação muito segura, sem dar chances ao adversário do começo ao fim da partida. O Tricolor abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Paulinho cobrou escanteio, e o zagueiro Breno surgiu para cabecear e estufar as redes adversárias.



Depois da parada técnica, o Fluminense continuou dominante no primeiro tempo, criando oportunidades e dificultando o Flamengo, mas a vantagem permaneceu em apenas um gol de diferença até o intervalo.

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No segundo tempo, o Fluminense chegou ao segundo gol. Novamente Paulinho deu uma assistência. Ele escorou cruzamento de Arthur Ryan, e Italo Vinicius concluiu para deixar o Tricolor em uma vantagem mais confortável. Porém, a reação rubro-negra veio em seguida. Logo depois, Douglas Telles fez bela jogada pelo lado direito do campo, e Diego Guimarães finalizou com perfeição para diminuir para o Flamengo. No segundo tempo, o Fluminense chegou ao segundo gol. Novamente Paulinho deu uma assistência. Ele escorou cruzamento de Arthur Ryan, e Italo Vinicius concluiu para deixar o Tricolor em uma vantagem mais confortável. Porém, a reação rubro-negra veio em seguida. Logo depois, Douglas Telles fez bela jogada pelo lado direito do campo, e Diego Guimarães finalizou com perfeição para diminuir para o Flamengo.

Mas o dia era do Fluminense. Aos 30 minutos, Wesley Natã tabelou com Breno, cortou dois defensores rubro-negros e finalizou no ângulo, anotando um golaço que deu números finais ao clássico. Na comemoração, Fred invadiu o gramado para celebrar o momento com o jovem.

Veja abaixo:

Golaço de Wesley Natã no Fla x Flu sub-20! Fred invadiu o campo pra comemorar e levou amarelo! pic.twitter.com/aBHPV0lSxv — Zé Carioca (@Zeh_Carioca) September 26, 2026

Surpresa positiva

Ídolo do Fluminense, Fred, de 42 anos, chegou ao Tricolor para ser o novo técnico do sub-20 no dia 21 de julho. O seu começo na função está sendo arrasador. São sete vitórias em oito partidas na função. Além disso, o desempenho ofensivo da equipe é outro grande destaque: são 22 gols marcados no período, uma média próxima de três gols por jogo.

