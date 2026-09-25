Martinelli é o destaque do meio-campo do Fluminense na temporada - Marina Garcia / Fluminense F.C.

Martinelli é o destaque do meio-campo do Fluminense na temporadaMarina Garcia / Fluminense F.C.

Publicado 25/09/2026 12:24

O volante Martinelli, de 24 anos, que é um dos destaques do Fluminense e que foi convocado para a seleção brasileira, está na mira da Juventus, da Itália. De acordo com informações do site italiano "Calciomercato", a Velha Senhora deseja reforçar o meio-campo e tem o atleta tricolor como uma das opções.

A Juve tem como meta a contratação de um jogador para o setor na próxima janela de transferências no meio do ano que vem. A prioridade seria Darryl Bakola, de 19 anos, que defende o Sassuolo. O atleta é avaliado em cerca de 30 milhões de euros (algo em torno de R$ 177,89 milhões).

Além de Martinelli, outros jogadores brasileiros estão sendo avaliados pela Juventus. Gabriel Bontempo, do Santos, André e Breno Bidon, ambos jogadores do Corinthians, são alternativas.

O volante, de 24 anos, que se profissionalizou em 2020, tem contrato até o fim de 2030. O Fluminense avalia que uma possível transferência de Martinelli poderá ser a maior venda da história do clube das Laranjeiras. Até o momento esse feito pertence a André, que acertou com o Wolverhampton, da Inglaterra, no meio de 2024, por 22 milhões de euros fixos (cerca de R$ 135,5 milhões na cotação da época).

Convocado para os amistosos contra Austrália e Índia, Martinelli já estava no radar do técnico Carlo Ancelotti e integrou a pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano, inclusive, marcou presença em jogos do Fluminense para acompanhar o volante. A ausência do jogador na lista inicial para a primeira convocação do ciclo da Copa de 2030 surpreendeu.

Revelado pelo Fluminense, Martinelli tem 333 jogos e é o jogador formado em Xerém com mais jogos no profissional na história do clube. Desde a saída de André em 2024, o volante se consolidou como um dos pilares do meio-campo, além de ter se tornado uma das lideranças do elenco mesmo com 24 anos. Em 2026, soma 37 jogos, um gol e quatro assistências.