Marcão comanda treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Pedro Logato
Pelo terceiro dia seguido, o lateral-direito Guga, de 27 anos, o atacante Yeferson Soteldo, de 29 anos, não participaram do treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho, localizado na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Os dois atletas voltaram a ser preservados, mas não preocupam o Tricolor para a sequência da temporada.
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Os dois jogadores não estiveram em campo na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1 em São Paulo. O lateral porque sentiu um desconforto muscular, depois da classificação diante do Platense, na Argentina, e o venezuelano por controle de carga.
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A tendência é que Guga e Soteldo voltem a treinar com o elenco na próxima semana. Depois da atividade desta quinta-feira (24), o grupo tricolor terá três dias de folga e só ira se reapresentar na próxima terça-feira (28).
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A ação tem a ver com o planejamento tricolor durante a Data Fifa. O clube das Laranjeiras só voltará a entrar em campo no próximo dia 8 contra o Coritiba, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). A partida acontece em uma quinta-feira.
Do elenco tricolor apenas um jogador foi convocado para representar alguma seleção nessa paralisação. Martinelli, de 24 anos, foi escolhido por Carlo Ancelotti para substituir João Pedro, do Chelsea, que é atacante e se lesionou. O jovem, que foi revelado em Xerém, terá a sua primeira experiência como jogador
O Fluminense está vivo em duas competições neste momento. No Brasileiro, ocupa a quarta colocação com 48 pontos, com 12 de desvantagem para o líder Flamengo, porém, com três a mais que o Cruzeiro, último clube fora da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.
Além da Série A, o Tricolor também está na semifinal da Libertadores. O adversário é o Palmeiras. O jogo de ida irá acontecer no próximo dia 14, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O duelo de volta será em São Paulo no próximo dia 21, às 21h30 (de Brasília). As duas partidas vão acontecer em quartas-feiras.
Os dois jogadores não estiveram em campo na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1 em São Paulo. O lateral porque sentiu um desconforto muscular, depois da classificação diante do Platense, na Argentina, e o venezuelano por controle de carga.
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Marcão comanda treino do Fluminense
Guga sentiu um desconforto após a classificação na Argentina