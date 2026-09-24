Marcão comanda treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Guga e Soteldo voltam a ser preservados, mas não preocupam no Flu
Dupla, que não enfrentou o Corinthians, deverá treinar com o elenco tricolor na próxima semana; grupo ganha folga nos próximos dias
PM detalha 'questões de segurança' do setor visitante do Nubank Parque
Tenente-coronel detalhou processo para que o Fluminense possa ter maior carga de ingressos contra o Palmeiras, em São Paulo, na Libertadores
Promessa do Fluminense volta de empréstimo de clube da Série B
Lateral-direito de 24 anos encerrou vínculo antecipadamente com o América-MG e já participou do treino desta quinta-feira (24)
Guga e Soteldo voltam a ser preservados, mas não preocupam no Flu
Dupla, que não enfrentou o Corinthians, deverá treinar com o elenco tricolor na próxima semana; grupo ganha folga nos próximos dias
Destaque do Flu, Hulk vive melhor sequência desde fevereiro de 2025
Atacante, de 40 anos, anotou seis gols e deu três assistências nas últimas oito partidas do clube das Laranjeiras no ano
Matheus Reis avança em recuperação de lesão no Fluminense
Atacante, de 19 anos, passou por testes de força e começou trabalhos de corrida após longo período afastado dos gramados no clube
Guga e Soteldo voltam a ser ausências em treino do Fluminense
Dupla foi preservada de vitória contra o Corinthians e não vem participando das atividades desta semana no CT Carlos Castilho
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