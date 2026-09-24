Marcão comanda treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Marcão comanda treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/09/2026 12:58

Os dois jogadores não estiveram em campo na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1 em São Paulo. O lateral porque sentiu um desconforto muscular, depois da classificação diante do Platense, na Argentina, e o venezuelano por controle de carga.

A tendência é que Guga e Soteldo voltem a treinar com o elenco na próxima semana. Depois da atividade desta quinta-feira (24), o grupo tricolor terá três dias de folga e só ira se reapresentar na próxima terça-feira (28).

A ação tem a ver com o planejamento tricolor durante a Data Fifa. O clube das Laranjeiras só voltará a entrar em campo no próximo dia 8 contra o Coritiba, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). A partida acontece em uma quinta-feira.

Do elenco tricolor apenas um jogador foi convocado para representar alguma seleção nessa paralisação. Martinelli, de 24 anos, foi escolhido por Carlo Ancelotti para substituir João Pedro, do Chelsea, que é atacante e se lesionou. O jovem, que foi revelado em Xerém, terá a sua primeira experiência como jogador

O Fluminense está vivo em duas competições neste momento. No Brasileiro, ocupa a quarta colocação com 48 pontos, com 12 de desvantagem para o líder Flamengo, porém, com três a mais que o Cruzeiro, último clube fora da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.

Além da Série A, o Tricolor também está na semifinal da Libertadores. O adversário é o Palmeiras. O jogo de ida irá acontecer no próximo dia 14, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O duelo de volta será em São Paulo no próximo dia 21, às 21h30 (de Brasília). As duas partidas vão acontecer em quartas-feiras.

Os dois jogadores não estiveram em campo na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1 em São Paulo. O lateral porque sentiu um desconforto muscular, depois da classificação diante do Platense, na Argentina, e o venezuelano por controle de carga.