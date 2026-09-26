Mattheus Montenegro é presidente do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
Montenegro avalia prejuízo do Fluminense após fim das bets
Presidente do Tricolor afirmou que impacto pode chegar a R$ 100 milhões e ressaltou argumentos jurídicos para contestar a medida
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Punição ao City pode tornar o Fluminense campeão mundial? Entenda
Clube inglês foi declarado culpado por 114 violações financeiras e foi adversário do Tricolor na decisão do intercontinental de 2023
Fluminense considera debate legítimo, mas faz ponderações sobre MP das bets
Em nota, Tricolor ressalta que mudanças abruptas podem gerar prejuízos e fez um alerta sobre o mercado clandestino ocupar o espaço
Marcão aposta em tempo livre para Fluminense voltar 'muito forte'
Técnico do Tricolor quer aproveitar o período sem jogos principalmente para preparar jogadores para a maratona de outubro
Juventus tem interesse na contratação de Martinelli
Volante, de 24 anos, é um dos destaques do Fluminense; jogador foi convocado para Ancelotti e tem contrato até o fim de 2030
PM detalha 'questões de segurança' do setor visitante do Nubank Parque
Tenente-coronel detalhou processo para que o Fluminense possa ter maior carga de ingressos contra o Palmeiras, em São Paulo, na Libertadores
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