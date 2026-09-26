Mattheus Montenegro é presidente do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Mattheus Montenegro é presidente do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 26/09/2026 09:20 | Atualizado 26/09/2026 09:21

O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, manifestou preocupação com a medida do Governo Federal que proibiu as bets no Brasil nesta sexta-feira (25). Em entrevista à 'CNN', o mandatário afirmou que o Tricolor deve ser impactado em mais de R$ 100 milhões pela restrição e explicou os próximos passos para o clube.

"É uma decisão que preocupa muito não só o Fluminense, mas todo o futebol brasileiro, porque sem entrar no mérito político da medida, ela foi tomada do dia para a noite e o impacto é muito grande", disse. Em seguida, ele deu detalhes sobre como a Medida Provisória afeta o clube.

"Aqui no Fluminense temos o impacto de mais de R$ 100 milhões com a medida, porque, além do patrocínio máster, isso também afeta contratos que a gente tem, como as placas do campo, as camisas que temos já produzidas com seis meses de antecedência. Então, o impacto é muito grande, que preocupa muito aqui para o futuro do Fluminense."

O Fluminense tem a Superbet como patrocinadora máster. Recentemente, o vínculo foi ampliado até dezembro de 2029. Montenegro também foi questionado sobre como funcionará a busca para outros patrocínios.

"É muito difícil, porque é natural no mercado que um clube perca o patrocínio, o outro não, por conta do vencimento dos contratos. Essa é uma medida que faz com que a maior parte dos clubes do futebol brasileiro perca esse patrocínio no mesmo momento. Então, é óbvio que isso desvaloriza o ativo porque qualquer empresa que tenha interesse em patrocinar um clube vai ter quase todos os clubes disponíveis no mesmo momento."

O mandatário também afirmou que tem alguns argumentos para contestar a medida do Governo na Justiça. O primeiro deles é, "sem dúvida, a segurança jurídica".

"Sem entrar no mérito político, o fato é que do dia para a noite, sem nenhuma transição, [a medida] viola de forma muito clara as leis, a Constituição. A gente tem outros pontos que podem ser abordados. O setor das bets arrecadou R$ 9 bilhões ao Governo, então essa medida traz uma renúncia de receita ao Governo. Sem falar na efetividade da medida, porque uma coisa é proibir as bets reguladas, outra coisa é proibir o jogo."

Veja detalhes da proibição

Em evento realizado nesta sexta-feira (25), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que apostadores terão até as 23h59 do dia 5 de outubro - dia seguinte à votação do primeiro turno - para resgatar saldo nos sites de jogos. Ele também afirmou que a decisão ocorre após o Executivo reunir informações do setor, escrutinar a atuação das plataformas e constatar impactos relevantes sobre a renda das famílias e a saúde pública.