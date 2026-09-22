Fluminense cobra carga de 4 mil ingressos para a semifinal contra o Palmeiras - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fluminense cobra carga de 4 mil ingressos para a semifinal contra o PalmeirasMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 22/09/2026 16:00

Diante da liberação, a diretoria do Alviverde paulista também pediu um aumento de carga como visitante no Rio, visando equiparar o mesmos 10% disponibilizados para a partida de volta em São Paulo. No Maracanã, a porcentagem representa algo entorno de 7 mil pessoas.

Contudo, no regulamento da entidade máxima sul-americana não consta obrigação alguma de equivalência de porcentagem, apenas o número mínimo de 4 mil visitantes. Ou seja, o Fluminense tem total direito de recusar o pedido do adversário.

Diante deste impasse, os palmeirenses estão apontando como injustiça que o Tricolor possa negar o pedido, e seguem à espera de um comportamento de "boa vizinhança" por parte do clube de Laranjeiras. Na contramão, a torcida carioca espera que o regulamento seja seguido à risca e que o clube libere apenas o mínimo exigido.

"É isso ai, reciprocidade. Se querem os 4 mil ingressos aqui em São Paulo, que também liberem 10% do Maracanã para a torcida do Palmeiras", disse um torcedor palmeirense por meio do 'X', cobrando equivalência. Outro foi além: "Rapaz, era melhor o Fluminense ter aceitado a redução de carga no próprio Nubank Parque... Imagino só o barulho que 8 mil afiliados da Mancha vão fazer no Rio", afirmou o usuário, crendo que haverá liberação.

Em resposta às exigências dos paulistas, um tricolor rebateu: "Não é tão difícil entender... Regulamento = 4 mil visitantes. Isso quer dizer que o estádio pode ter 300 mil lugares, a obrigação do mandante é ceder os 4 mil lugares. Regulamento é regulamento, vá reclamar com a Conmebol", explicou de forma detalhada o internauta.

Enquanto isso, outro companheiro de arquibancada respondeu de forma mais compreensiva: "Acho válido o pedido da presidente Leila, porém, no próprio regulamento está escrito que apenas 4 mil é exigência. O Fluminense pode até liberar os 6 mil, mas ia ficar muito feio para ele", garantiu o tricolor, sobre a postura que gostaria de ver sendo adotada pela diretoria do clube.

Data marcada para o duelo

O primeiro confronto entre Fluminense e Palmeiras será no dia 14 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Na semana seguinte, no mesmo horário, o Tricolor reencontra o Verdão no dia 21, no Nubank Parque.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de João Vitor Cravo