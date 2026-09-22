Fluminense cobra carga de 4 mil ingressos para a semifinal contra o PalmeirasMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Palmeirenses cobram reciprocidade e discutem com tricolores nas redes
Torcedores do clube paulista brigam pela liberação de 10% do setor visitante do Maracanã na partida de ida da semifinal da Libertadores
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Fluminense parabeniza Thiago Silva pelos 42 anos: ‘Maior da história’
Defensor faz aniversário nesta terça-feira (22); jogador integrou o elenco da Seleção em quatro Copas do Mundo e fez história no Tricolor
Fluminense terá carga máxima no Maracanã, mas Palmeiras quer 10%
Clube paulista cedeu à pedida de ingressos do Tricolor para a volta da semifinal da Libertadores, mas exige tratamento equivalente na ida
Palmeiras pedirá aumento da carga para o Fluminense na Libertadores
Tricolor das Laranjeiras se mantém irredutível, pede quatro mil entradas e que o clube paulista faça valer o regulamento
Vídeo! Thiago Silva canta com a torcida do Fluminense após vitória
Zagueiro de 41 anos está em sua terceira passagem pela equipe tricolor, além de ter sido formado nas categorias de base em Xerém
Lateral do Fluminense, Samuel Xavier vira alvo de críticas na web
Titular no Tricolor desde 2022, o defensor de 36 anos perdeu a posição para Guga depois de cair de rendimento nesta temporada
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