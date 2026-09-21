Walter Casagrande criticou Fernando Diniz - Divulgação

Walter Casagrande criticou Fernando DinizDivulgação

Publicado 21/09/2026 14:50

"O Fluminense de Marcão deu uma aula de futebol para o Corinthians de Fernando Diniz, que não sabe nem onde está de tão perdido", disse em sua coluna no portal "UOL".

Casagrande fez questão de reforçar a diferença do trabalho de Marcão no Fluminense em relação a organização da equipe. O ex-atacante detonou o esquema de Diniz.

"Era um time muito organizado, bem treinado e com uma estratégia definida por Marcão, enfrentando um alvinegro perdido, disperso, desorganizado e muito mal treinado por Fernando Diniz. Uma equipe contra um bando", opinou.

Casagrande reforçou que o Corinthians está vivendo um processo que é comum nos trabalhos de Fernando Diniz. Na opinião do ídolo, o técnico não conseguirá reverter o atual momento do Alvinegro.

"É sempre a mesma coisa, o prazo de validade venceu e está claro que seu trabalho não produz mais nada de bom. Está difícil definir o que é isso que nós, corintianos, estamos vendo. Assusta, a cada rodada e a cada derrota, a aproximação do Z-4. Nesse momento são só três pontos de diferença, mas o futebol apresentado é de último colocado ? tanto que o time perdeu em casa para a Chapecoense também", afirmou.

Por fim, Walter Casagrande criticou a decisão da diretoria do Corinthians de manter Fernando Diniz no cargo de técnico. Na opinião do ex-atacante, não há comando no clube paulista.

"Essa diretoria do Corinthians não tem moral alguma para agir; por isso, não faz nada. Deve para todo mundo, é refém de Memphis. Que moral tem uma diretoria dessas?", concluiu.

Com a derrota para o Fluminense, o Corinthians permaneceu com 32 pontos e tem apenas três de vantagem sobre o Grêmio, primeiro clube na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. De acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o risco de queda do Alvinegro é de 14%.

No total, Fernando Diniz já comandou o Corinthians em 33 partidas, com 13 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. O aproveitamento do técnico é de 48,4%. Ele está no clube paulista desde o começo de abril.

