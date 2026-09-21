Lucho Acosta em campo pelo FluminenseMarina Garcia / Fluminense
Fluminense celebra assistência e confia em evolução de Lucho Acosta
Jogador, de 32 anos, vem em queda de rendimento desde que se tornou investigado por cartão amarelo; argentino deve ser absolvido
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Marcão valoriza comprometimento do Fluminense: 'Achamos a identidade'
Treinador valoriza postura dos jogadores durante a vitória sobre o Corinthians e destacou a capacidade de superar momentos difíceis
Hulk exalta Marcão e revela enjoo no jogo: 'Não conseguia respirar'
Atacante marcou dois gols na vitória do Fluminense sobre o Corinthians por 3 a 1, mas sofreu com mal-estar durante o primeiro tempo
Hulk faz dois, e Fluminense vence o Corinthians fora de casa
No reencontro com o técnico Fernando Diniz, Tricolor tem atuação sólida e é eficiente nos contragolpes para conquistar a vitória em Itaquera
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Jogo será neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro
Corinthians x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem
Tricolor das Laranjeiras encara o Timão neste domingo (20), às 16h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro
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