Lucho Acosta em campo pelo Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Lucho Acosta em campo pelo FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 21/09/2026 08:30 | Atualizado 21/09/2026 08:52

A vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, em Itaquera, trouxe boas notícias para o Fluminense e uma delas foi Lucho Acosta . O argentino teve boa atuação no primeiro tempo, com direito a uma assistência. O Tricolor celebra o bom rendimento do apoiador e confia que ele voltará aos bons momentos.

"Fez uma grande partida. Na primeira parte do jogo conseguiu sair um pouquinho de dentro, foi para o lado, acelerou o jogo. Ele é grande, habilidoso, acelera o jogo... Esse é o Lucho que a gente conhece. Recuperamos, ele está treinando bem e teve a oportunidade de mostrar o que sabe. Temos dois ou três jogadores com quem podemos contar, hoje optamos pelo Lucho, no outro jogo atuou o Paulo (Henrique Ganso), a gente vai poder fazer isso mais vezes", afirmou Marcão depois da partida.

Além da assistência para o primeiro gol de Hulk, Acosta deixou Serna na cara do gol em uma oportunidade e também participou de uma tabelinha com o camisa 7 que também resultou em um chance jogada fora pelo colombiano. Os dois lances ocorreram no primeiro tempo.

No segundo, Lucho Acosta não conseguiu, assim como todo o elenco do Fluminense, manter o nível e acabou sendo substituído. Marcão colocou Ganso em campo para tentar segurar mais a bola e acabou premiado com dois gols (outro de Hulk e o terceiro anotado por Kevin Serna).

O Fluminense acredita que a provável absolvição de Lucho Acosta divulgada na semana passada deve ajudar o apoiador a voltar ao seu melhor ritmo pelo clube carioca. O argentino está sendo investigado por um cartão amarelo recebido na partida contra o Bragantino no dia 17 de julho.

Entenda o caso

A CBF recebeu um alerta da Sportradar, empresa contratada pela Fifa que monitora o Brasileirão, por conta do alto índice de apostadores de que o argentino levaria um cartão amarelo na partida que aconteceu no dia 17 de julho, no Maracanã, entre Fluminense e Bragantino, pelo Brasileiro. O jogo terminou 1 a 1. Lucho Acosta negou qualquer participação em manipulação e continuou participando dos jogos do Fluminense.

O argentino tomou o cartão amarelo nos acréscimos do segundo tempo, no começo de uma confusão generalizada em campo. Na súmula, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda explicou o motivo da punição: "Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Por empurrar seu adversário de maneira temerária fora da disputa de bola".