Lucho Acosta em ação pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Lucho Acosta em ação pelo FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 17/09/2026 19:15

Uma possível denúncia do STJD sobre o volume de apostas em cartão amarelo em uma partida do meia Lucho Acosta está chegando à data limite de 60 dias. O meio-campista do Fluminense pode ser denunciado até o próximo domingo (20). No entanto, a tendência é que o caso seja arquivado, segundo o "ge".

O Fluminense segue de olho em uma possível punição, pois o período de 60 dias pode ser prorrogado caso apareçam novos fatos, como aconteceu com Bruno Henrique, do Flamengo. O atacante foi alvo de alertas sobre movimentações incomuns de apostas em novembro de 2023.

Apesar de o STJD ter arquivado o processo, o atleta foi alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público, o que levou à reabertura da investigação. Recentemente, a defesa do jogador foi recebida pelo ministro Joel Ilan Paciornik, do STJ, que vai avaliar o caso.

Entenda o caso de Lucho Acosta

A CBF recebeu um alerta da Sportradar, empresa contratada pela Fifa que monitora o Brasileirão, por conta do alto índice de apostadores de que o argentino levaria um cartão amarelo na partida que aconteceu no último dia 17, no Maracanã, e que terminou empatada em 1 a 1. Lucho Acosta nega qualquer participação em manipulação e continuou participando dos treinos e dos jogos do Fluminense.

O argentino tomou o cartão amarelo nos acréscimos do segundo tempo, no começo de uma confusão generalizada em campo. Na súmula, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda explicou o motivo da punição: "Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Por empurrar seu adversário de maneira temerária fora da disputa de bola".

Passagem de Lucho Acosta no Fluminense

Contratado em agosto de 2025 após passagem pelos Estados Unidos, o argentino, em sua primeira temporada na equipe, disputou 23 jogos, com três gols e três assistências. Em 2026, começou o ano com o pé direito e, nas primeiras cinco partidas com o Fluminense, teve participação em gols em quatro. Suas boas atuações fizeram com que o Tricolor renovasse com ele em julho deste ano até o fim de 2029.

No momento, Acosta caiu de nível no Fluminense. Antes visto como titular absoluto, hoje tenta recuperar seu espaço na equipe. Ao todo, em 2026, o argentino atuou em 41 jogos, sendo 28 como titular, e anotou seis gols e seis assistências.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza