Lucho Acosta em ação pelo FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense
Lucho Acosta deve escapar de punição do STJD por suspeita de apostas
Prazo para uma possível denúncia termina no domingo (20), e tendência é de arquivamento do caso envolvendo o meia do Fluminense
Martinelli celebra primeira convocação para a Seleção: 'Sonho'
Volante do Fluminense foi convocado para amistosos contra Austrália e Índia, e se tornou o quarto da "Geração de Ouro" a defender o Brasil
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Torcedores do Fluminense projetam reencontro com Arias na Libertadores
Meia-atacante colombiano defende o Palmeiras, que será o adversário do Tricolor na briga por uma vaga na final do torneio continental
Reencontro com Fluminense pode ser jogo de 'tudo ou nada' para Diniz
Campeão da Libertadores com o Tricolor em 2024, técnico balança no Corinthians e pode ter cargo posto em cheque no duelo deste domingo (20)
Vídeo: confira a reação de Martinelli em casa com a convocação
Volante do Fluminense passa ser uma das novidades na lista do técnico Carlo Ancelotti para os três amistosos na próxima Data Fifa
Hulk participou de todos os gols do Flu nas quartas da Libertadores
Atacante foi decisivo com um gol e duas assistências em jogos contra o Platense na competição; camisa 7 foi contratado para esses momentos
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