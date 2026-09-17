Martinelli é o destaque do meio-campo do Fluminense na temporada - Marina Garcia / Fluminense F.C.

Martinelli é o destaque do meio-campo do Fluminense na temporadaMarina Garcia / Fluminense F.C.

Publicado 17/09/2026 12:25 | Atualizado 17/09/2026 12:28

foi pego de surpresa com a inesperada primeira convocação para a seleção brasileira, com o corte do atacante João Pedro. O volante do Fluminense estava em casa, e sua mulher, Laura Bacurau, divulgou o vídeo da reação dele após ser informado por telefone.

Martinelli, com o corte do atacante João Pedro. O volante do Fluminense estava em casa, e sua mulher, Laura Bacurau, divulgou o vídeo da reação dele após ser informado por telefone.

A esposa do Martinelli postou esse vídeo do momento da convocação na semana passada e a reação dele ontem ao descobrir que havia sido convocado para a seleção brasileira. pic.twitter.com/P7xum6jKrS — Gabriel Souza | CartolaTricolor (@gabrielffc17) September 17, 2026

A postagem tem dois momentos. O primeiro é da semana passada, quando a família tem a decepção com o nome fora da lista de Carlo Ancelotti. E a continuação já é de quarta-feira (16).



As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança. O jogador de 24 anos está na sala de casa e conversa com alguém ao telefone e começa a sorrir. Ao desligar, ele dá alguns pulos e vai em direção à mulher, que está sentada com o filho do casal no colo.



Após beijar os dois, o volante do Fluminense vai em direção ao que parece ser um altar com imagens de santos e de Nossa Senhora. Ele faz o sinal da cruz e agradece pela convocação.



A convocação de Martinelli



O jogador já estava no radar do técnico Carlo Ancelotti antes mesmo da Copa do Mundo de 2026, com seu nome incluído na pré-lista enviada à Fifa. E ele vivia grande expectativa por uma convocação diante da reformulação prometida pelo técnico italiano para o início do novo ciclo até o Mundial de 2030.



Entretanto, Martinelli foi preterido por Andrey Santos, Breno Bidon, Bruno Guimarães, Danilo, Douglas Luiz e Gabriel Bontempo, os meio-campistas convocados. A oportunidade surgiu porque João Pedro sofreu uma lesão no Chelsea.



Mais um da Geração de Ouro do Fluminense



Com o volante, o Tricolor volta a ter um convocado após dois anos. Antes dele, André e Nino foram chamados.



André, Luiz Henrique e João Pedro são os Moleques de Xerém de um time promissor no sub-17.

E Martinelli passa a ser o quarto jogador da chamada 'Geração de Ouro' das categorias de base com chance na seleção brasileira principal. Além dele e de

Quando serão os amistosos da Seleção



O primeiro jogo do novo ciclo da Seleção será contra a Austrália e está marcado para 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. O mesmo país será o adversário no dia 29, no Suncorp Stadium, em Brisbane.



Depois, a equipe brasileira terá a Índia pela frente em 3 de outubro, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.