O Platense se pronunciou diante das cenas de violência de seus torcedores, que invadiram o campo durante uma confusão entre jogadores e comissões técnicas da equipe argentina e do Fluminense. Após a classificação tricolor com a derrota por 2 a 1, os hinchas entraram em confronto com a polícia e a torcida rival.
"O Club Atlético Platense repudia os fatos ocorridos após o término da partida e reafirma seu compromisso com o respeito e o bom comportamento dentro e fora do campo de jogo. Nosso clube é uma família e trabalhamos dia a dia para que os valores que nos representam estejam sempre acima de qualquer resultado esportivo", diz a nota oficial.
Além de repudiar a violência, o Platense também afirmou que "realizará as investigações do caso e tomará as medidas pertinentes". Por fim, parabenizou o Fluminense pela classificação à semifinal da Libertadores de 2026.
Entenda a confusão no jogo do Fluminense
Durante a festa dos jogadores com a torcida tricolor, a confusão começou após um membro do Platense tentar agredir Guga por provocação. O lateral explicou que um fotógrafo argentino pediu para ele repetir o gesto de vibrar muito, como fez durante um lance que irritou os jogadores.
"Na verdade, um fotógrafo daqui (da Argentina) pediu para eu fazer uma foto vibrando. Eu vi que a gente estava perto do Platense. Eu pedi para sair de perto, para justamente evitar confusão. Quando eu estava voltando, eles arrumaram confusão, falaram que eu estava desrespeitando, que eu estava vibrando na cara deles, só que não", contou na zona mista.
Houve uma discussão que envolveu outros integrantes das delegações das duas equipes, Freytes tentou defender o companheiro e levou um soco.
Diante da confusão, torcedores do Platense que estavam mais perto do setor visitante invadiram o gramado e foram em direção à torcida do Fluminense, para roubar uma faixa de uma organizada. Houve confronto com a polícia e vários objetos, inclusive cadeiras, foram arremessados. Foram necessários cerca de cinco minutos para acalmar os ânimos.
A nota oficial do Platense
El Club Atlético Platense repudia los hechos ocurridos una vez finalizado el encuentro y reafirma su compromiso con el respeto y el buen comportamiento dentro y fuera del campo de juego.
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