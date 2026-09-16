Thiago Silva em ação pelo Fluminense no duelo com o Platense, na Argentina - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Thiago Silva em ação pelo Fluminense no duelo com o Platense, na ArgentinaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 16/09/2026 08:56

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“O sentimento é de muita felicidade, mas com um ponto de interrogação para a nossa apresentação, para o nosso rendimento em si. Sabemos disso, já falamos sobre até mesmo depois da classificação. Mas estamos muito felizes, é muito difícil chegar nessa fase”, declarou o jogador, na zona mista.



“Nós passamos por um caminho de muito trabalho. O grupo merece respeito, aplausos. Vi que saíram ‘manchetes’ de que perdemos, mas classificamos. Ganhamos por 3 a 2, são dois jogos. Vencemos, não perdemos”, completou. “O sentimento é de muita felicidade, mas com um ponto de interrogação para a nossa apresentação, para o nosso rendimento em si. Sabemos disso, já falamos sobre até mesmo depois da classificação. Mas estamos muito felizes, é muito difícil chegar nessa fase”, declarou o jogador, na zona mista.“Nós passamos por um caminho de muito trabalho. O grupo merece respeito, aplausos. Vi que saíram ‘manchetes’ de que perdemos, mas classificamos. Ganhamos por 3 a 2, são dois jogos. Vencemos, não perdemos”, completou.

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No confronto em solo argentino, o Fluminense foi mal no primeiro tempo, acabou dominado pelo adversário e viu a vantagem ir embora, com o placar de 2 a 0. Na segunda etapa, conseguiu diminuir com Canobbio e, desde então, segurou o resultado para avançar no torneio continental. No confronto em solo argentino, o Fluminense foi mal no primeiro tempo, acabou dominado pelo adversário e viu a vantagem ir embora, com o placar de 2 a 0. Na segunda etapa, conseguiu diminuir com Canobbio e, desde então, segurou o resultado para avançar no torneio continental.

Quem será o rival na semifinal?

Agora, o Fluminense aguarda o vencedor do duelo entre LDU e Palmeiras, que acontecerá nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na altitude de Quito (2.850 metros), no Equador. Na ida, o Verdão ganhou por 1 a 0, no Nubank Parque. Em caso de empate no placar agregado, a definição será nos pênaltis.

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Agenda

Sob o comando de Marcão, o Fluminense iniciará a preparação para enfrentar o Corinthians, no domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o quinto colocado na tabela, com 45 pontos. O Timão é o 13º, com 32.