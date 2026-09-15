Canobbio marcou o gol do Fluminense diante do Platense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Canobbio marcou o gol do Fluminense diante do PlatenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 15/09/2026 22:05 | Atualizado 15/09/2026 22:07

Herói da classificação do Fluminense , Canobbio deu a volta por cima na Libertadores. Após ser expulso contra o Independiente Rivadavia e quase colocar a vaga nas quartas de final em risco, o atacante uruguaio retornou de suspensão e foi decisivo para o Tricolor das Laranjeiras chegar à semifinal pela terceira vez na história. O jogador admitiu as dificuldades, mas destacou a mudança de postura na etapa final.

"Sabíamos que seria um jogo duro. Não conseguimos nos encontrar no primeiro tempo, mas no segundo tempo sabíamos que teríamos que sair mais para o jogo, ter mais a bola e encontrar espaços, e foi assim que conseguimos achar o gol. Temos que deixar o Fluminense sempre no lugar mais alto possível", disse o atacante uruguaio.

No primeiro tempo, o Fluminense foi dominado pelo Platense e foi para o intervalo perdendo por 2 a 0. Sem a vantagem do jogo de ida, o Tricolor precisou mudar a postura. Na etapa final, o Time de Guerreiros teve mais controle das ações, esfriou a pressão dos argentinos e marcou o gol salvador com Canobbio, aos 11 minutos, em contra-ataque. No fim, o time resistiu e confirmou a classificação.

Com o resultado, o Fluminense está na semifinal da Libertadores e aguarda o vencedor do confronto entre LDU, do Equador, e Palmeiras, nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), em Quito. Na ida, o Alviverde venceu por 1 a 0. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (20), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Químira Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão.