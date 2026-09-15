Canobbio marcou o gol do Fluminense diante do PlatenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Herói do Fluminense, Canobbio destaca mudança de postura e celebra vaga
Atacante uruguaio marcou o gol que garantiu a classificação do Tricolor das Laranjeiras à semifinal da Libertadores de 2026
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Marcão reconhece dificuldades e vê lições em classificação do Fluminense
Tricolor sofreu 2 a 0 no primeiro tempo e perdeu a vantagem do jogo de ida, mas reagiu na etapa final e conseguiu a vaga na semifinal
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Tricolor é dominado no primeiro tempo, sofre 2 a 0 e vê a vantagem ir para o espaço, mas marca na etapa final com Canobbio e resiste
Julgamento de agressão a torcedor do Fluminense volta a ser adiado
Pedro Scudieri, vítima de episódio apelidado como 'caso Scudi', foi atacado por membros de uma torcida organizada do Vasco em 2017
Renê vê Flu capaz de competir de 'igual para igual' com Flamengo
Lateral abordou favoritismo de rival do Rio de Janeiro e também do Palmeiras nas principais competições na temporada de 2026
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