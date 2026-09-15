Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 15/09/2026 14:34

Os quatro acumulam dois cartões amarelos ao longo do torneio continental. Sendo assim, se forem advertidos, ficarão fora do primeiro confronto da semifinal em caso de classificação tricolor.Guga e Hércules devem aparecer entre os titulares. Já Lucho Acosta e Rodrigo Castillo tendem a começar no banco de reservas. Uma provável escalação tem: