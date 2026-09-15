Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
Os quatro acumulam dois cartões amarelos ao longo do torneio continental. Sendo assim, se forem advertidos, ficarão fora do primeiro confronto da semifinal em caso de classificação tricolor.
Guga e Hércules devem aparecer entre os titulares. Já Lucho Acosta e Rodrigo Castillo tendem a começar no banco de reservas. Uma provável escalação tem: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio (Serna), Soteldo e Hulk.
Para retomar o caminho das vitórias
Desde que o auxiliar permanente assumiu a responsabilidade do elenco, há cerca de um mês, o Tricolor acumulou quatro triunfos, dois empates e uma derrota.
. Fluminense 3x2 Palmeiras - 15/08
. Independiente Rivadavia (ARG) 1x1 Fluminense - 18/08
. Fluminense 2x1 Remo - 22/08
. Athletico-PR 3x3 Fluminense - 30/08
. Fluminense 1x0 Vasco - 05/09
. Fluminense 2x0 Platense (ARG) - 08/09
. Atlético-MG 3x1 Fluminense - 12/09
Situação no mata-mata
Agora, o Tricolor poderá perder por até um gol de diferença para garantir a vaga na próxima fase. Em caso de empate no placar agregado, a definição do classificado acontecerá nos pênaltis.
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