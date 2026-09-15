Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

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Theo Faria
O Fluminense precisará entrar em campo com o alerta ligado diante do Platense (ARG), nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, na partida de volta das quartas de final da Libertadores. Isso porque Guga, Hércules, Lucho Acosta e Rodrigo Castillo estão pendurados.
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Os quatro acumulam dois cartões amarelos ao longo do torneio continental. Sendo assim, se forem advertidos, ficarão fora do primeiro confronto da semifinal em caso de classificação tricolor.

Guga e Hércules devem aparecer entre os titulares. Já Lucho Acosta e Rodrigo Castillo tendem a começar no banco de reservas. Uma provável escalação tem: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio (Serna), Soteldo e Hulk.
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Para retomar o caminho das vitórias

Sob o comando de Marcão, o Fluminense espera voltar a ganhar depois de entrar em campo com time alternativo e perder por 3 a 1 para o Atlético-MG, no último sábado (12), na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde que o auxiliar permanente assumiu a responsabilidade do elenco, há cerca de um mês, o Tricolor acumulou quatro triunfos, dois empates e uma derrota.

. Fluminense 3x2 Palmeiras - 15/08
. Independiente Rivadavia (ARG) 1x1 Fluminense - 18/08
. Fluminense 2x1 Remo - 22/08
. Athletico-PR 3x3 Fluminense - 30/08
. Fluminense 1x0 Vasco - 05/09
. Fluminense 2x0 Platense (ARG) - 08/09
. Atlético-MG 3x1 Fluminense - 12/09
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Situação no mata-mata

O Fluminense tem boa vantagem para avançar à semifinal da Libertadores, já que superou o Platense (ARG) por 2 a 0 no jogo de ida, no Maracanã. Nonato e Hulk foram os responsáveis por balançar a rede.

Agora, o Tricolor poderá perder por até um gol de diferença para garantir a vaga na próxima fase. Em caso de empate no placar agregado, a definição do classificado acontecerá nos pênaltis.