Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense

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Pedro Logato
Em pouco tempo, Marcão conseguiu mudar o astral do Fluminense e a equipe passou a viver um bom momento depois de uma sequência negativa que levou Luis Zubeldía a ser demitido. O atual técnico tricolor fala com alegria e tristeza sobre o argentino e revela que recebeu uma ligação do ex-treinador recentemente.
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"É um aprendizado tão grande tudo o que aconteceu para a gente. Na verdade, é responsabilidade de todos nós e a minha responsabilidade como auxiliar permanente da casa. Eu, como auxiliar permanente, sempre falo isso. É muito ruim. Parece que eu não consegui fazer mais e ajudar o treinador que ali estava, sabe?! Parece que faltou alguma coisa nossa. Uma pessoa de um nível assim... É um amigo. Me ligou agora para dar os parabéns pelo que está acontecendo, está feliz demais", disse em entrevista ao portal "GE".
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Marcão tem ao seu lado jogadores experientes como Fábio, Hulk, Thiago Silva e Ganso, que são titulares, importantes dentro de campo e também fora. O técnico fala, sem qualquer tipo de vaidade, a importância de ouvir aquilo que os veteranos tem a dizer sobre tática e montagem da equipe.
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"Eu tenho que escutar esses caras. É obrigação minha parar e escutar esses caras, porque eu sei que eles estão ali pensando a mesma coisa que eu: fazer um Fluminense vitorioso", contou.
Em relação a Thiago Silva a relação é de 20 anos. Em 2006, os dois fizeram parte do elenco do Fluminense. Marcão vivia sua última temporada no clube em que era ídolo, e o zagueiro o primeiro ano que mudaria sua vida como profissional, depois de experiências ruins atuando no futebol da Rússia.
"É tão natural. Na verdade, a gente fala de jogo praticamente todo dia. Mesmo quando ele estava jogando fora, discutia e falava de jogo em todos os momentos da nossa vida. As esposas até falam assim: "Não é possível, né?" Elas pegam, filmam e tudo. "Não é possível. Vocês ficam falando de futebol a vida toda". Quando o Thiago estava fora, falávamos de Fluminense, e agora, dentro, é uma satisfação poder compartilhar esse momento junto. É natural dele. O Thiago enxerga o jogo de uma maneira como poucos", concluiu.
 
 