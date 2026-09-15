Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marina Garcia / Fluminense

Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense

Publicado 15/09/2026 08:00 | Atualizado 15/09/2026 08:05

Em pouco tempo, Marcão conseguiu mudar o astral do Fluminense e a equipe passou a viver um bom momento depois de uma sequência negativa que levou Luis Zubeldía a ser demitido. O atual técnico tricolor fala com alegria e tristeza sobre o argentino e revela que recebeu uma ligação do ex-treinador recentemente.

"É um aprendizado tão grande tudo o que aconteceu para a gente. Na verdade, é responsabilidade de todos nós e a minha responsabilidade como auxiliar permanente da casa. Eu, como auxiliar permanente, sempre falo isso. É muito ruim. Parece que eu não consegui fazer mais e ajudar o treinador que ali estava, sabe?! Parece que faltou alguma coisa nossa. Uma pessoa de um nível assim... É um amigo. Me ligou agora para dar os parabéns pelo que está acontecendo, está feliz demais", disse em entrevista ao portal "GE".

Marcão tem ao seu lado jogadores experientes como Fábio, Hulk, Thiago Silva e Ganso, que são titulares, importantes dentro de campo e também fora. O técnico fala, sem qualquer tipo de vaidade, a importância de ouvir aquilo que os veteranos tem a dizer sobre tática e montagem da equipe.

"Eu tenho que escutar esses caras. É obrigação minha parar e escutar esses caras, porque eu sei que eles estão ali pensando a mesma coisa que eu: fazer um Fluminense vitorioso", contou.

Em relação a Thiago Silva a relação é de 20 anos. Em 2006, os dois fizeram parte do elenco do Fluminense. Marcão vivia sua última temporada no clube em que era ídolo, e o zagueiro o primeiro ano que mudaria sua vida como profissional, depois de experiências ruins atuando no futebol da Rússia.

"É tão natural. Na verdade, a gente fala de jogo praticamente todo dia. Mesmo quando ele estava jogando fora, discutia e falava de jogo em todos os momentos da nossa vida. As esposas até falam assim: "Não é possível, né?" Elas pegam, filmam e tudo. "Não é possível. Vocês ficam falando de futebol a vida toda". Quando o Thiago estava fora, falávamos de Fluminense, e agora, dentro, é uma satisfação poder compartilhar esse momento junto. É natural dele. O Thiago enxerga o jogo de uma maneira como poucos", concluiu.