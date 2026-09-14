Samuel Xavier (ao centro) em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marina Garcia / Fluminense FC

Samuel Xavier (ao centro) em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 14/09/2026 12:21 | Atualizado 14/09/2026 12:23

O defensor não entra em campo desde a vitória por 2 a 1 sobre o Remo, no dia 22 de agosto, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, se machucou ao dar um carrinho e precisou ser substituído por Júlio Fidelis na reta final do primeiro tempo.Ele disputa posição com Guga, que tem sido o titular no setor. Em 2026, Samuel Xavier soma uma assistência em 23 partidas pelo Tricolor, sendo 21 entre os titulares.