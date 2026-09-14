Técnico do Fluminense, Marcão pode contar com Samuel Xavier para enfrentar o Platense (ARG), no embate de volta das quartas de final da Libertadores. O lateral-direito se recuperou de uma luxação no ombro esquerdo e deve estar à disposição para o confronto decisivo.
O defensor não entra em campo desde a vitória por 2 a 1 sobre o Remo, no dia 22 de agosto, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, se machucou ao dar um carrinho e precisou ser substituído por Júlio Fidelis na reta final do primeiro tempo.
Ele disputa posição com Guga, que tem sido o titular no setor. Em 2026, Samuel Xavier soma uma assistência em 23 partidas pelo Tricolor, sendo 21 entre os titulares.
O Fluminense contará com o retorno dos titulares para encarar o Platense (ARG). O Tricolor optou por preservar o elenco e atuou com uma escalação alternativa na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, no último sábado (12), na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O revés para o Galo foi o primeiro sob o comando de Marcão, que assumiu o time depois da demissão de Luis Zubeldía, há cerca de um mês. O técnico, que conseguiu recuperar o ânimo do grupo, acumulava sequência de seis jogos sem perder, com quatro vitórias e dois empates.
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