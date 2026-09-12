Marcão analisa a derrota do Fluminense para o Atlético-MG - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Marcão analisa a derrota do Fluminense para o Atlético-MGMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 12/09/2026 19:02

lamentou bastante os primeiros dois gols sofridos num momento em que mexeu na equipe para buscar reequilibrar a partida no 3 a 1 para o Atlético-MG.

Marcão conheceu a primeira derrota desde que assumiu o comando do Fluminense após a saída de Luis Zubeldía. E o treinadorpara buscar reequilibrar a partida no 3 a 1 para o Atlético-MG.

"O primeiro tempo foi da maneira que a gente imaginou, organizado. No segundo tempo, a o Atlético-MG veio com um volume muito grande por dentro e pensamos em colocar mais um homem no meio. Foi justamente no momento da troca que saiu o gol. Não deu nem tempo de organizar a equipe. Cinco minutos praticamente decidiram nosso plano de jogo. Sofremos os dois gols seguidos que tiraram a gente da partida", analisou.



Assim como os jogadores do Fluminense, Marcão também reclamou do primeiro gol da equipe mineira. A alegação é de que o árbitro Matheus Candançan não apitou o reinício da partida após a substituição, mas o técnico preferiu não entrar em polêmica.



"Nossos atletas alegaram que não escutaram o apito dele. Eu falei com ele (árbitro) depois do jogo, que foi convicto de que apitou. Vamos ver depois para sermos justos", disse.

Opção pelo time reserva do Fluminense

Marcão ainda explicou o que pensou para o jogo com a escalação. Preocupado em descansar os jogadores para a partida decisiva da volta das quartas de final da Libertadores, contra o Platense, o técnico aproveitou as característica dos reservas para colocar uma forma de jogar que gostou no primeiro tempo.

"A gente estava muito animado com os treinos que eles fizeram, em relação à parte tática e trouxemos o que fizemos no primeiro tempo. Time próximo, mais direto, de velocidade e profundidade, de finalização", afirmou.

"A gente tinha que usar, mover essas peças, não dava para separar esses dois jogos. Viemos convictos de que dava para buscar os três pontos. Conseguimos aquilo que queríamos num primeiro momento, mas infelizmente, em cinco minutos, tomamos esses dois gols, o que dificultou os nossos planos para essa partida".

Marcão elogia Castillo

E, apesar da derrota, ele viu pontos positivos importantes para a sequência de temporada do Fluminense. E citou o jovem Júlio Fidélis e também Castillo, que ganhou a primeira oportunidade com o novo treinador e fez o único gol tricolor.

"Tiramos coisas boas, tínhamos que trazer o Castillo de novo para dentro (do time); fez boa partida. Tivemos Júlio, menino que vem treinando muito bem e fez boa partida", completou.