Marcão analisa a derrota do Fluminense para o Atlético-MGMarcelo Gonçalves/Fluminense
Marcão lamenta gols após substituições e revela conversa com árbitro
Técnico do Fluminense elogia Castillo e evita entrar em polêmica sobre a reclamação com a arbitragem no primeiro gol do Atlético-MG
Marcão lamenta gols após substituições e revela conversa com árbitro
Técnico do Fluminense elogia Castillo e evita entrar em polêmica sobre a reclamação com a arbitragem no primeiro gol do Atlético-MG
Fluminense joga com reservas, tem apagão e perde para o Atlético-MG
Atuação ruim, desatenção do time e falha de Freytes são decisivas para derrota fora de casa do Tricolor por 3 a 1, pelo Brasileirão
Atlético-MG x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem
Galo busca recuperação após derrota na Sul-Americana, enquanto o Tricolor vive boa fase e deve poupar titulares pensando na Libertadores
Morre Paulo Angioni, diretor de futebol do Fluminense, aos 80 anos
Dirigente estava no cargo desde 2018 e tratava um câncer no pâncreas desde setembro; ele teve passagens por grandes clubes e pela Seleção.
Fluminense deve ter time praticamente reserva contra o Atlético-MG
De olho em jogo da Libertadores e com precaução devido ao gramado sintético em Belo Horizonte, Marcão deverá promover muitas mudanças
Em papo com Romário, Hulk explica o que mudou com Marcão: 'É ídolo'
Atacante, de 40 anos, abordou fase excelente do Fluminense desde que Luis Zubeldía deixou o Tricolor e foi substituído por ex-volante
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.