Marcão soma quatro vitórias e dois empates em seis jogos no anoMarcelo Gonçalves / Fluminense F..C.
Fluminense deve ter time praticamente reserva contra o Atlético-MG
De olho em jogo da Libertadores e com precaução devido ao gramado sintético em Belo Horizonte, Marcão deverá promover muitas mudanças
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Atacante, de 40 anos, abordou fase excelente do Fluminense desde que Luis Zubeldía deixou o Tricolor e foi substituído por ex-volante
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Desde que Marcão assumiu o elenco, o Tricolor está há seis jogos sem perder; desempenho recente na casa do time mineiro é ruim
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