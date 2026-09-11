Marcão soma quatro vitórias e dois empates em seis jogos no ano - Marcelo Gonçalves / Fluminense F..C.

Marcão soma quatro vitórias e dois empates em seis jogos no anoMarcelo Gonçalves / Fluminense F..C.

Publicado 11/09/2026 21:21

Fluminense deverá colocar em campo uma equipe praticamente reserva contra o Atlético-MG, neste sábado (12), às 16h (de Brasília), em duelo em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que apenas Fábio e Canobbio comecem jogando.

O goleiro, que não costuma ser poupado, e o uruguaio, que foi desfalque no jogo de ida na última terça-feira (8), pelas quartas de final da Libertadores, contra o Platense. Suspenso, Canobbio acabou sendo substituído por Kevin Serna.

De acordo com o portal "GE", Marcão deverá escalar o Fluminense com: Fábio; Júlio Fidélis, Igor Rabello, Freytes e Guilherme Arana; Otávio, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Castillo.

Desfalque garantido o Fluminense tem o atacante Hulk. Por conta de um acordo com o Atlético-MG, o atacante não poderá defender o ex-clube na atual temporada. O Galo liberou o veterano para acertar com o Tricolor no meio do ano.

O desfalque de Thiago Silva também é praticamente certo já que o gramado da MRV Arena é sintético. Desde que chegou ao Fluminense, o zagueiro costuma ser poupado de partidas disputadas em estádios com essa característica.

O Fluminense não terá também Ignácio, que sofreu uma lesão muscular na coxa e irá ficar duas semanas sem jogar, além de Germán Cano, que teve uma contusão mais séria na região e só deverá voltar aos gramados nos últimos jogos da temporada.

No Brasileirão, o clube das Laranjeiras disputa as primeiras colocações. Uma vitória sobre o Atlético-MG é fundamental para o Fluminense, que ocupa a quarta colocação na tabela da competição. O Tricolor ainda sonha também em reduzir a vantagem do Flamengo na liderança.

Com a vitória por 2 a 0, no Maracanã, na última terça-feira (8), o Fluminense encaminhou a classificação para a semifinal da Libertadores. Na próxima terça (15), o Tricolor irá encarar novamente o Platense, desta vez na Argentina, e poderá perder por um gol de diferença que irá se classificar para a próxima fase da competição.