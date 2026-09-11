Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
O retrospecto nas visitas ao time mineiro não é animador. Nos últimos dez encontros em Belo Horizonte, a equipe carioca só venceu um. De resto, foram um empate e oito derrotas.
A trajetória de Marcão
No período, o Tricolor garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores ao passar pelo Independiente Rivadavia, nos pênaltis, e abriu vantagem sobre o também argentino Platense (2 a 0, no Maracanã), aproximando-se da classificação às semifinais.
Agenda
Os últimos dez jogos entre Atlético-MG x Fluminense
. Atlético-MG 2x0 Fluminense (25/09/2024) - Libertadores
. Atlético-MG 0x2 Fluminense (24/08/2024) - Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG 2x0 Fluminense (28/10/2023) - Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG 2x0 Fluminense (01/10/2022) - Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG 2x1 Fluminense (28/11/2021) - Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG 1x0 Fluminense (15/09/2021) - Copa do Brasil
. Atlético-MG 1x1 Fluminense (14/10/2020) - Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG 2x1 Fluminense (10/08/2019) - Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG 5x2 Fluminense (10/06/2018) - Campeonato Brasileiro
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