Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 11/09/2026 11:03





O retrospecto nas visitas ao time mineiro não é animador. Nos últimos dez encontros em Belo Horizonte, a equipe carioca só venceu um. De resto, foram um empate e oito derrotas. Fluminense terá de melhorar o desempenho fora de casa contra o Atlético-MG para manter a sequência invicta sob o comando de Marcão. Os jogos sem perder, inclusive, são um trunfo do Tricolor para tentar conquistar outro resultado positivo e deixar o elenco ainda mais confiante.O retrospecto nas visitas ao time mineiro não é animador. Nos últimos dez encontros em Belo Horizonte, a equipe carioca só venceu um. De resto, foram um empate e oito derrotas.

A trajetória de Marcão

O auxiliar permanente do clube assumiu o elenco depois da demissão de Luis Zubeldía, há cerca de um mês. Ele será o responsável pelos jogadores até o fim da temporada. Desde que passou a liderar o time, o Fluminense disputou seis partidas, com quatro vitórias e dois empates.



No período, o Tricolor garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores ao passar pelo Independiente Rivadavia, nos pênaltis, e abriu vantagem sobre o também argentino Platense (2 a 0, no Maracanã), aproximando-se da classificação às semifinais.

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Agenda

Atlético-MG e Fluminense vão se enfrentar neste sábado (12), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor precisa vencer para seguir firme na parte de cima da tabela. Neste momento, soma 45 pontos e ocupa a quarta posição.

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Os últimos dez jogos entre Atlético-MG x Fluminense

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