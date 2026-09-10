Cano se lesionou em vitória do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
Cano sofre lesão de grau 3 na coxa e deve ficar dois meses sem jogar
Zagueiro Ignácio, que desfalcou o Fluminense contra o Platense, também teve contusão muscular na região e deverá ficar sem atuar por 15 dias
Entregadora dá queixa contra John Kennedy, do Fluminense, por ameaça
Atacante, de 24 anos, passou por procedimento cirúrgico no joelho e não deverá entrar em campo pelo Tricolor na atual temporada
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Sem Cano e Ignácio, Fluminense inicia preparação para pegar o Galo
Tricolor deverá ter mudanças na escalação para partida contra o clube mineiro em partida pelo Brasileirão; Hulk é desfalque certo
Castillo tem chance importante para recuperar espaço no Fluminense
Atacante argentino não joga desde a saída de Luis Zubeldía e pode voltar a campo, já que o titular Hulk está fora contra o Atlético-MG
Mumuzinho com Thiago Silva sobre amizade com Marcão: 'Quer dar pitaco'
Cantor é amigo pessoal do zagueiro e do treinador do Fluminense, e costuma gravar vídeos com cunho humorístico para as redes sociais
Thiago Silva brinca sobre futura parceria com Marcão: 'Já contratado'
Zagueiro rasga elogios ao amigo e treinador do Fluminense e fala sobre a possibilidade de os dois trabalharem juntos numa comissão técnica
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