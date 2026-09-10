Cano se lesionou em vitória do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Cano se lesionou em vitória do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 10/09/2026 19:40 | Atualizado 10/09/2026 23:32

O atacante Germán Cano, de 38 anos, irá desfalcar o Fluminense por pelo menos dois meses. O Tricolor informou que o argentino sofreu uma lesão de grau 3 na coxa direita na partida contra o Platense, pelas quartas de final da Libertadores.

"O atacante Germán Cano passou por exames e teve detectada uma lesão grau 3 na musculatura posterior da coxa direita. O argentino tem previsão de retorno em oito semanas", afirmou a nota oficial do Fluminense.

Ídolo do Fluminense, Germán Cano pode estar vivendo seus últimos momentos no futebol. Ele tem contrato com o clube até o final da temporada e a tendência é que seu vínculo não seja renovado. O argentino pode encerrar sua carreira ou buscar um novo clube.

A lesão é mais uma nesta que é considerada a pior temporada de Cano pelo Fluminense. No total, ele entrou em campo em apenas 15 jogos e anotou um gol, o da vitória contra o Palmeiras, no Maracanã, por 3 a 2, no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

O camisa 14 chegou ao Fluminense em 2022 e marcou época com o título da Libertadores no ano seguinte, sendo artilheiro da competição e eleito o Rei da América. Nas duas primeiras temporadas, Cano anotou 84 gols em 131 partidas pelo Tricolor, sendo também bicampeão carioca e artilheiro do Brasileiro de 2022.

A partir de 2024, Cano passou a sofrer com lesões e sua média de gols diminuiu bastante. Em dois anos e nove meses, o atacante entrou em campo em 107 partidas e balançou as redes em 28 oportunidades.

Além do argentino, o Fluminense informou também a lesão de Ignácio. O zagueiro, que foi vetado da partida contra o Platense, no Maracanã, na última terça-feira (8) por dores na coxa esquerda também sofreu uma lesão na região e deverá ficar duas semanas sem poder ser utilizado por Marcão.

"Já o zagueiro Ignácio teve uma lesão grau 2 na musculatura anterior da coxa esquerda e tem previsão de retorno em 15 dias", afirmou o Fluminense pelas redes sociais.