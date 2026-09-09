Thiago Silva durante brincadeira de Mumuzinho - Reprodução/Instagram @mumuzinho

Thiago Silva durante brincadeira de MumuzinhoReprodução/Instagram @mumuzinho

Publicado 09/09/2026 17:59

Thiago Silva. Em publicação nas redes sociais, o cantor de pagode brincou com a relação entre o zagueiro e o técnico Marcão, do Rio - Mumuzinho protagonizou mais um momento inusitado com. Em publicação nas redes sociais, o cantor de pagode brincou com a relação entre o zagueiro e o técnico Marcão, do Fluminense . Ambos são amigos e costumam se reunir com frequência.

Recentemente, Mumuzinho protagonizou um episódio engraçado com Thiago Silva. O cantor visitou o zagueiro de surpresa em seu condomínio, onde também já morou, o que deixou o jogador na bronca com a segurança. Alguns dias depois, o cantor precisou se identificar na entrada e avisar que chegou.

Thiago Silva é amigo de longa data de Marcão. Na época em que atuava na Europa, o zagueiro visitava com frequência o Rio de Janeiro para rever os amigos no Fluminense. Em 2026, o zagueiro retornou para o clube após seis meses no Porto, de Portugal. Recentemente, Marcão foi escolhido para substituir Zubeldía.

Nas últimas partidas em que Thiago Silva foi poupado, ele auxiliou o Marcão e deu algumas instruções para seus companheiros direto do banco de reservas. A partir daí surgiu a brincadeira de Mumuzinho, pois muitos internautas e até mesmo comentaristas disseram que Thiago estava parecendo auxiliar.

"Deixa o cara trabalhar cara. Você quer se meter no trabalho do cara? Para com isso. Ô Marcão, não deixa! O técnico é você, ele quer ficar se metendo, quer ficar dando pitaco. Você (Thiago Silva) ainda não é técnico, quando você for técnico, aí você dá palpite teu jogo, mas você quer palpita no jogo do cara", brincou.

O cantor também brincou sobre a possibilidade de Thiago Silva estar "confundindo" amizade e trabalho para conseguir folgas. Durante o vídeo publicado nas redes sociais, ele brincou com a situação e aconselhou Marcão e não deixá-lo folgar.

"Outra coisinha, para de confundir amizade com trabalho. Marcão, se ele pedir folga, não dá, tá? Outra coisa, negócio de campo sintético, vai ter um jogo lá em Manaus, bota ele", disse em tom sarcástico por conta de Thiago Silva não jogar fora de gramados artificiais.

Os vídeos do cantor brincando com o zagueiro do Fluminense estão tirando gargalhadas dos internautas nas redes sociais. Veja mais abaixo:

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza