Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Mattheus Montenegro, presidente do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 11/09/2026 15:58

O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, foi absolvido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por reclamação acintosa contra a equipe de arbitragem do clássico contra o Vasco , realizado no sábado (5), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O dirigente recebeu sentença favorável de forma unânime pelo Tribunal. O julgamento aconteceu nesta sexta-feira (11). Montenegro foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva que não tenha outra regra específica no código.

O presidente do Fluminense foi citado na súmula do árbitro Davi Lacerda, de acordo com o relato, Mattheu Montenegro precisou ser contido por seguranças após duras cobranças: "Não tem coragem, você não tem coragem. Está com medo de expulsar", teria dito o dirigente.

Mattheus Montenegro, que participou do julgamento por videoconferência, afirmou que não precisou ser contido por seguranças. O presidente do Flamengo, porém, não negou os questionamentos feitos ao árbitro Davi Lacerda sobre ter coragem de expulsar jogadores do Vasco, mas, mesmo assim, foi absolvido pelo STJD.

Outro representante do Fluminense, o preparador físico Igor Cotrim também foi denunciado no mesmo artigo após reclamações de forma acintosa em direção à arbitragem da partida. Ele acabou expulso no lance que Paulo Henrique, do Vasco, chutou uma bola no banco de reservas do Fluminense. Durante a confusão, o preparador físico acabou expulso. No STJD, Igor também foi absolvido.

Mais uma vez, o clássico entre Fluminense e Vasco teve os ânimos exaltados. Atuando no Maracanã, o Tricolor levou a melhor e derrotou o Cruz-Maltino por 1 a 0, em duelo realizado no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o clube das Laranjeiras se manteve na quarta colocação com 45 pontos. Já o Cruz-Maltino continuou em 17ª lugar na zona de rebaixamento para a Série B.