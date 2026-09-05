Vibração de Lucho Acosta em jogo do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense FC

Vibração de Lucho Acosta em jogo do FluminenseMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 05/09/2026 23:02 | Atualizado 05/09/2026 23:28

Rio - O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 no Maracanã, na noite deste sábado (5), em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor fez um primeiro tempo ruim, mas melhorou na etapa complementar. Assim, Lucho Acosta apareceu para anotar o único gol do jogo.

O time de Marcão soma 45 pontos e ocupa o quarto lugar. Já a equipe de Pedro Emanuel tem 25 e está dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação.

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Agora, os dois times viram a chave para competições diferentes. O Fluminense vai enfrentar o Platense (ARG) na terça-feira (8), a partir das 19h, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Já o compromisso do Vasco é pela Sul-Americana. O Cruz-Maltino encara o Sante Fe (COL) no mesmo dia e horário, mas no El Campín, em Bogotá, pela partida de ida das quartas de final.

O jogo

O Vasco foi a melhor equipe do primeiro tempo. O Cruz-Maltino conseguiu se impor dentro de campo e teve mais volume ofensivo. Por outro lado, teve poucas chances claras.

Uma delas veio aos 17 minutos, quando Thiago Mendes entrou na área e finalizou, mas Renê apareceu na hora certa para desviar e salvar o Flu. A bola saiu pela linha de fundo.

O Fluminense, por sua vez, fez um primeiro tempo ruim. O Tricolor teve dificuldade para se encontrar em campo, sair jogando e realmente levar perigo à meta cruz-maltina. Não por acaso, a melhor chegada do Tricolor veio só na reta final, mas Hulk finalizou muito mal, e Léo Jardim fez a defesa sem dificuldade.

O primeiro tempo também foi quente. Perto da metade da etapa inicial, houve uma confusão entre os dois bancos. Já na reta final, o clima esquentou após Paulo Henrique chutar a bola na direção do banco do Flu. O lateral-direito do Vasco recebeu o cartão amarelo.

Na etapa complementar, o jogo mudou. Isso porque o Fluminense conseguiu se encontrar em campo. Logo no começo, Hulk teve uma chance cara a cara com Léo Jardim, que conseguiu mandar para escanteio.

Já aos 16 minutos, o gol do Flu saiu. Soteldo encontrou Lucho Acosta, que levou a melhor sobre Lucas Piton e finalizou já dentro da pequena área para balançar a rede.

O Vasco não deixou de lutar, mas caiu de produção na etapa complementar. O time de Pedro Emanuel mostrava dificuldade para ser perigoso, mas teve duas grandes chances nos acréscimos.

A primeira veio em um chute de Spinelli de dentro da área. A bola bateu em Ignácio, e Fábio ficou com a bola na sequência. No último lance, Sosa teve a bola do empate. Afinal, estava sozinho dentro da área, mas finalizou fraco, e o goleiro defendeu sem dificuldade.