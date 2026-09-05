Vibração de Lucho Acosta em jogo do FluminenseMarina Garcia / Fluminense FC
Lucho Acosta marca, e Fluminense vence o Vasco, que segue no Z-4
Tricolor não fez bom primeiro tempo, mas cresceu na etapa complementar; equipe de Marcão soma 45 pontos e ocupa a quarta posição
Fluminense x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Rivais se reencontram pelo Brasileiro um mês após duelo pela Copa do Brasil; Invicto com Marcão, Tricolor encara o embalado Cruz-Maltino
Dênis Júnior projeta fase final e sonha com novo acesso da Ferroviária
Goleiro de 28 anos foi titular em 18 dos 19 jogos da primeira fase e aparece entre os principais nomes da campanha defensiva da Locomotiva
CBF detalha mais rodadas do Campeonato Brasileiro; confira
Documento conta com datas, horários, locais e transmissões da 27ª até a 30ª; partidas acontecerão de 11 de setembro a 12 de outubro
Vasco reduz risco de queda com vitória e aparece com 57%
Cruz-Maltino, que está na zona de rebaixamento, continua bastante ameaçado; em má fase, o Botafogo já aparece com 7% de possibilidades
Flamengo aumenta chances de título com rodada favorável do Brasileiro
Vitória no clássico com o Botafogo e tropeço do Palmeiras faz o Rubro-Negro reduzir para quatro pontos a distância para o líder
Em jogo movimentado, Fluminense leva empate do Athletico-PR no fim
Partida em Curitiba teve reviravoltas e Tricolor acabou deixando escapar a vitória no fim depois de pênalti bobo cometido por Fábio
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